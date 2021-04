U nedjelju navečer je na semaforu u splitskim gripama na semaforu stajalo 69:61 za dubrovačku Ragusu u posljednjem napadu finala Kupa protiv Šibenika. Loptu je imala Katarina Čagalj koja nije jurnula prema protivničkom košu iako je imala otvoren put, već je stala i počela plakati. Suze su bile i u očima sestre Matee Beletić jer znale su da su ostvarile cilj.

- Kup posvećujemo našem 'bilom anđelu', Andru Zaraču, preminulom bratu naših igračica, kapetanice Katarine i Matee, mladom sportašu, malonogometašu Squarea, koji je skupa sa svojim roditeljima uvijek bio uz naš klub, veliki navijač - rekao je za Dubrovački vjesnik nakon utakmice predsjednik Raguse Tomislav Tabak i gledao sestre djevojačkog prezimena - Zarač.

Velika je tragedija pogodila obitelj Zarač u kolovozu 2019. godine kad je njihov brat i sin Andro (19) poginuo u prometnoj nesreći. Zarač je igrao turnir na Kantafigu i sjeo je na moped s 18-godišnjom suputnicom te je na cesti iz Dubrovnika u pravcu Sustjepana na Batahovini skrenuo desno i udario u brdo, dok se moped nastavio nekontrolirano kretati po cesti. Po svemu sudeći uzrok tragedije je zatajenje Androva srca. Suputnica je doživjela lakše ozljede, a oboje su tijekom vožnje nosili zaštitne kacige.

- Možda će netko reći kako smo imale imperativ, ali nisam nikad razmišljala kako mi moramo, već kako mi to želimo. Što ću vam reći, eto svaki put kad promislim na to koliko sam silno željela podići ta dva trofeja za svog pokojnog brata, poteku mi suze. Da, to je bila moja najveća želja ove sezone, moja i moje sestre Matee, koja se vratila treninzima nakon te naše obiteljske tragedije. I obje smo silno željele, sanjale, kako ćemo podići 2020. godine trofej u spomen na brata - govorila je svojevremeno za Dubrovački vjesnik sestra Katarina.

Sa 17 godina zaigrao za seniore Squarea

Momak rođen 6. siječnja 2000. bio je jedan od ključnih igrača kadetske momčadi Squarea koja je u sezoni 2016/17. osvojila treće mjesto na Prvenstvu Hrvatske i sljedeće sezone zaradio je poziv u seniore. Zaigrao je za njih već u prvom kolu protiv Uspinjače u Gospinu polju. Ukupno je skupio 36 nastupa za seniore.

Bio je redovit sudionik malonogometnih turnira u Dubrovniku i okolici, kakav je održan i u predvečerje njegove pogibije.

Zabijao golove u dresu Hrvatske

Andro je prije pogibije dvije sezone igrao za Square i dobrim igrama zaslužio poziv u juniorsku reprezentaciju Hrvatske, za koju je zabio i nekoliko golova.

- Ponosan sam što sam pozvan u reprezentaciju Hrvatske. Zahvaljujem treneru i klubu koji su mi to omogućili. Dat ću sve od sebe da opravdam taj poziv i da dokažem da sam s razlogom pozvan - govorio je Zarač u travnju prošle godine nakon što je dobio poziv.

Nekoliko dana poslije, u drugoj od dvije prijateljske utakmice protiv Makedonije u Karlovcu, zabio je dva gola u pobjedi 6-5, oba u istoj minuti.