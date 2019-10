Shields stala uz Ivanu: Jasno mi je zašto je otkazala borbu...

Još uvijek pokušavam povezati sve što se dogodilo. Sam napad nisam vidjela, no iz snimaka do kojih sam došla lako je zaključiti da je loše. Ne podržavam to niti opravdavam postupak - napisala je na svom Instagram profilu Claressa Shields o napadu na Jamesa Ali Bashira, trenera hrvatske boksačice Ivane Habazin.

- Stojim uz Ivanu i trenera Alija. Također, razumijem zašto su otkazali meč - stoji uz fotografiju na kojoj se svjetska prvakinja srdačno pozdravila s Ivanom.

- U posljednja 24 sata imala sam priliku shvatiti što se točno dogodilo. Srcem sam uz Ivaninog trenera Alija, trenera koji je svoje srce dao ovom sportu i velikom broju boraca kroz svoju dugu karijeru. Srcem sam i uz Ivanu čija se hrabrost, disciplina i srce može prepoznati kroz način na koji se pripremila za ovaj meč i zbog cijelog puta koji je prošla da bi se borila protiv mene u mom gradu - rekla je dva dana nakon incidenta Claressa čiji je brat napao trenera hrvatske boksačice, a potom zaključila:

- Ono što se dogodilo je nedopustivo. Nije se trebalo nikad dogoditi. Živimo u traumatičnom svijetu uz očajničku nadu da će doći nešto bolje. Patimo, padamo i ponovno se ustajemo. Možemo odgovarati za svoje postupke te moliti druge i Boga da nam oproste - stoji na Clarissinom Instagramu.

Prvotna izjava u nesretnoj noći bila je potpuno drugačija, hladna, bez imalo ljudskosti:

- Pa ništa se nije dogodilo Ivani nego, nažalost, njezinu treneru. A on je pokazao ogroman manjak poštovanja. Iako ne opravdavam to što mu se dogodilo. Ja nisam nikome rekla da mu naudi, to nema veze sa mnom i počinitelj nije nitko iz mojega tima - zaključila je tada, nadamo se, samo u pomanjkanju informacija i velikom željom za borbom.

😳 Claressa Shields gives her side of the story after opponent Ivana Habazin's coach was sucker-punched at their weigh-in today. Shields still wants the fight to go ahead: "Her name is Ivana 'No Excuses', so I'm hoping we don't have none."



[📽️ @ClaressaShields] pic.twitter.com/UdHA1LGpgb