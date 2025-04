Šibenik bez licencije za HNL u idućoj sezoni, odbili i oba kluba druge lige koja mogu u elitu!

Šibenik je jedini prvoligaš koji nije dobio licenciju za HNL iduće sezone u prvom stupnju, objavio je HNS, što i ne iznenađuje s obzirom na to da mu prijeti oduzimanje bodova zbog neplaćanja dugova bivšim trenerima Mariju Cvitanoviću i Damiru Čanadiju. Do trenutka objave ovog teksta nije službeno poznato jesu li podmirili navodnih 370.000 eura jer se o tome nisu oglasili ni klub i savez, a vremena imaju do 19.15 kad im počinje utakmica protiv Gorice.

No licenciju za elitni rang hrvatskog nogometa nisu dobila ni dva drugoligaša koja su izjednačena na vrhu Prve nogometne lige i kandidati su za promociju, Vukovar '91 i Opatija pa će, kao i Šibenik, zaostatke morati rješavati na žalbenom postupku. Vukovar je dobio licenciju za drugi rang, dok Opatija nije ni za jedan od prva tri ranga.

Ne dođe li do promjena u žalbenom postupku, ostaje nejasno kako će izgledati elitni rang iduće sezone jer licenciju za HNL nisu ni zatražile trećeplasirani drugoligaš Sesvete, a HNS je odbio i petoplasirani Orijent, kao i osmoplasirani Rudeš. Drugi klubovi nisu ni zatražili dozvolu za prvu ligu.

Licenciju za drugu ligu savez je odbio i Cibaliji, Jarunu i Zrinskom, koji zbog dugova nije dobio zeleno svjetlo ni za treću ligu, a na žalbeni postupak će morati i trećeligaši Dugo Selo, Grobničan, Jadran Poreč, Karlovac, Marsonia, Mladost Ždralovi, Radnik Križevci i Uljanik, kao i četvrtoligaši Belišće, Đakovo Croatia, Junak, Samobor, Slavonija, Varteks i Vinogorac. HNS je odbio Uefinu licenciju za ženske nogometne klubove Dinamo, Međimurje i Osijek, dok su je dobili trenutačno vodeći Agram i trećeplasirani Hajduk.

UEFA licence za sezonu 2025./26.

1. GNK DINAMO, Zagreb

2. HNK GORICA, Velika Gorica

3. HNK HAJDUK s.d.d., Split

4. NK ISTRA 1961 s.d.d., Pula

5. NK LOKOMOTIVA, Zagreb

6. NK OSIJEK s.d.d., Osijek

7. HNK RIJEKA s.d.d., Rijeka

8. NK SLAVEN, Koprivnica

9. NK VARAŽDIN, Varaždin

Licence za UEFA-ina ženska klupska natjecanja za sezonu 2025./26.

1. ŽNK AGRAM, Zagreb

2. ŽNK HAJDUK, Split

Licence za HNL za sezonu 2025./26.

1. GNK DINAMO, Zagreb

2. HNK GORICA, Velika Gorica

3. HNK HAJDUK s.d.d., Split

4. NK ISTRA 1961 s.d.d., Pula

5. NK LOKOMOTIVA, Zagreb

6. NK OSIJEK s.d.d., Osijek

7. HNK RIJEKA s.d.d., Rijeka

8. NK SLAVEN, Koprivnica

9. NK VARAŽDIN, Varaždin

*Napomena: Licenca za HNL vrijedi i za natjecanje u Prvoj NL i Drugoj NL (čl. 16. st. 8 Općih odredaba Pravilnika)

Licence za Prvu NL za sezonu 2025./26.

1. NK BJELOVAR, Bjelovar

2. NK BSK, Bijelo Brdo

3. NK CROATIA, Zmijavci

4. NK DUBRAVA TIM KABEL, Zagreb

5. NK DUGOPOLJE, Dugopolje

6. NK HRVACE, Hrvace

7. NK HRVATSKI DRAGOVOLJAC, Zagreb

8. NK KUSTOŠIJA, Zagreb

9. HNK ORIJENT, Rijeka

10. NK RUDEŠ, Zagreb

11. NK SESVETE, Zagreb

12. NK SOLIN, Solin

13. HNK VUKOVAR 1991 s.d.d., VUkovar

*Napomena: Licenca za Prvu NL vrijedi i za natjecanje u Drugoj NL (čl. 16. st. 8 Općih odredaba Pravilnika)

Licence za Drugu NL za 2025./26.

1. NK HALUBJAN, Viškovo

2. NK JADRAN LP, Ploče

3. NK KURILOVEC, Velika Gorica

4. NK LUČKO, Lučko

5. HNK SEGESTA, Sisak

6. NK TRNJE, Zagreb

7. NK USKOK, KLis

8. NK ZAGORA, Unešić

9. NK ZAGOREC, Krapina