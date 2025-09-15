Obavijesti

KRATKA AVANTURA

Šibenka se riješila igrača kojega je potpisala prije pet dana: 'Bio je izrazito neprofesionalan...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Ovaj raskid KK Šibenika i Dontayja Bassetta veliko je iznenađenje jer se rijetko događa da igrač napusti klub samo nekoliko dana nakon službenog predstavljanja

KK Šibenka raskinula je suradnju s američkim centrom Dontayem Bassettom samo pet dana nakon što ga je predstavila kao pojačanje. Klub je objasnio da je Bassett u kratkom boravku u Šibeniku pokazao izrazitu neprofesionalnost, a sve je kulminiralo njegovim samovoljnim odlaskom iz momčadi.

"Dontay Bassett više nije igrač GKK Šibenke. Ugovor s američkim centrom je raskinut jer je u par dana koje je proveo u Šibeniku pokazao izrazitu neprofesionalnost prema klubu koja je kulminirala njegovim samovoljnim odlaskom", objavio je klub na društvenim mrežama.

NESUĐENI PRVI TROFEJ Kako su politički moćnici prije 41 godinu skovali zavjeru pa su Šibenki i Draženu oteli naslov
Kako su politički moćnici prije 41 godinu skovali zavjeru pa su Šibenki i Draženu oteli naslov
OBILJEŽAVANJE 57. ROĐENDANA Draženov legendarni dres opet vijori na Krešimirovom domu
Draženov legendarni dres opet vijori na Krešimirovom domu

Ovaj raskid suradnje veliko je iznenađenje jer se rijetko događa da igrač napusti klub samo nekoliko dana nakon službenog predstavljanja. Bassett, visok 210 cm, stigao je u Šibenik s reputacijom pouzdanog centra iz europskih i kanadskih liga. Prošlu sezonu odigrao je u CEBL-u za Alliance de Montreal i bilježio 8,9 poena i 4,3 skoka u prosjeku. Ranije je nastupao za švedski Högsbo (16,2 poena i 7 skokova), češku Opavu te američke sveučilišne momčadi Floridu i Weber State.

Šibenka je na odlazak Bassetta brzo reagirala i angažirala Viktora Šarića, koji će preuzeti ulogu centra i popuniti rotaciju pred početak nove sezone.

