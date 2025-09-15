Šibenka se riješila igrača kojega je potpisala prije pet dana: 'Bio je izrazito neprofesionalan...'

KK Šibenka raskinula je suradnju s američkim centrom Dontayem Bassettom samo pet dana nakon što ga je predstavila kao pojačanje. Klub je objasnio da je Bassett u kratkom boravku u Šibeniku pokazao izrazitu neprofesionalnost, a sve je kulminiralo njegovim samovoljnim odlaskom iz momčadi.

"Dontay Bassett više nije igrač GKK Šibenke. Ugovor s američkim centrom je raskinut jer je u par dana koje je proveo u Šibeniku pokazao izrazitu neprofesionalnost prema klubu koja je kulminirala njegovim samovoljnim odlaskom", objavio je klub na društvenim mrežama.

Ovaj raskid suradnje veliko je iznenađenje jer se rijetko događa da igrač napusti klub samo nekoliko dana nakon službenog predstavljanja. Bassett, visok 210 cm, stigao je u Šibenik s reputacijom pouzdanog centra iz europskih i kanadskih liga. Prošlu sezonu odigrao je u CEBL-u za Alliance de Montreal i bilježio 8,9 poena i 4,3 skoka u prosjeku. Ranije je nastupao za švedski Högsbo (16,2 poena i 7 skokova), češku Opavu te američke sveučilišne momčadi Floridu i Weber State.

Šibenka je na odlazak Bassetta brzo reagirala i angažirala Viktora Šarića, koji će preuzeti ulogu centra i popuniti rotaciju pred početak nove sezone.