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Sigur nastupom na SP-u donio zaradu Hajduku. Evo i koliko...

Piše Jakov Drobnjak,
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Sigur nastupom na SP-u donio zaradu Hajduku. Evo i koliko...
Foto: MARIA LYSAKER
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Sigur se vraća na Poljud nakon ispadanja Kanade, a Hajduk trlja ruke: s Mundijala će inkasirati oko više od 180.000 eura

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Kanada je ispala sa Svjetskog prvenstva od Maroka (3-0) te se tako Hajdukov as, Niko Sigur, vraća na Poljud. Sigur je počeo utakmicu, odigrao je još dvije utakmice prije toga (Katar i Južna Afrika), a od njegovog sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu zaradit će i Hajduk. Fifa klubovima čiji igrači nastupaju na Mundijalu isplaćuje naknade.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Foto: MARIA LYSAKER

Prema pravilima Fife, isplaćuje se oko 5.000 dolara dnevno, oko 4400 eura, za svakog igrača koji je na reprezentativnim obvezama, a u to se uračunava i razdoblje priprema.

Naplata se računa od 25. svibnja, kada su klubovi bili obvezni pustiti igrače u nacionalne selekcije, pa sve do dana nakon posljednje utakmice koju reprezentacija odigra, a u slučaju Kanade to je 5. srpnja. U tom je periodu Sigur proveo 42 dana u reprezentaciji, pa Hajduk po toj osnovi dobiva 210 tisuća dolara, odnosno oko 183 tisuće eura. Sada se Kanađanin vraća u Split i uskoro će se priključiti momčadi.

Uz to, Sigur je ispisao povijest Hajduka. Postao je prvi igrač splitskog kluba koji je započeo utakmicu nokaut faze Mundijala, a da ne nastupa za Hrvatsku ili nije igrao za Jugoslaviju.
 

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