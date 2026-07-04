Sigur nastupom na SP-u donio zaradu Hajduku. Evo i koliko...

Kanada je ispala sa Svjetskog prvenstva od Maroka (3-0) te se tako Hajdukov as, Niko Sigur, vraća na Poljud. Sigur je počeo utakmicu, odigrao je još dvije utakmice prije toga (Katar i Južna Afrika), a od njegovog sudjelovanja na Svjetskom prvenstvu zaradit će i Hajduk. Fifa klubovima čiji igrači nastupaju na Mundijalu isplaćuje naknade.

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Prema pravilima Fife, isplaćuje se oko 5.000 dolara dnevno, oko 4400 eura, za svakog igrača koji je na reprezentativnim obvezama, a u to se uračunava i razdoblje priprema.

Naplata se računa od 25. svibnja, kada su klubovi bili obvezni pustiti igrače u nacionalne selekcije, pa sve do dana nakon posljednje utakmice koju reprezentacija odigra, a u slučaju Kanade to je 5. srpnja. U tom je periodu Sigur proveo 42 dana u reprezentaciji, pa Hajduk po toj osnovi dobiva 210 tisuća dolara, odnosno oko 183 tisuće eura. Sada se Kanađanin vraća u Split i uskoro će se priključiti momčadi.

Uz to, Sigur je ispisao povijest Hajduka. Postao je prvi igrač splitskog kluba koji je započeo utakmicu nokaut faze Mundijala, a da ne nastupa za Hrvatsku ili nije igrao za Jugoslaviju.

