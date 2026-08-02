Sigur nije u sastavu Hajduka! Garcia će sve naknadno otkriti

Izostanak Nike Sigura iz zapisnika za gostovanje Hajduka kod Varaždina u prvom kolu HNL-a iznenadio je navijače. Klub prije utakmice nije najavio da 22-godišnji veznjak neće konkurirati za nastup, a razlog njegova izostanka trebao bi nakon susreta objasniti trener Gonzalo Garcia.

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Dok se čeka službeno objašnjenje, ponovno su se pojavile špekulacije o mogućem odlasku kanadskog reprezentativca. Sigur se već dulje vrijeme povezuje s transferom, pa nije isključeno da upravo to stoji iza njegove odsutnosti.

Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu priključio se Hajdukovim pripremama, a prvi ovosezonski nastup upisao je u četvrtak protiv Pafosa, kada je ušao u igru u 63. minuti.

Hajduk bi u slučaju njegove prodaje mogao zaraditi višemilijunsku odštetu. Prema Transfermarktu, Sigurova tržišna vrijednost iznosi četiri milijuna eura, dok ga ugovor sa splitskim klubom veže do ljeta 2028. godine.