Nestanak Nike Sigura iz Hajdukova sastava iznenadio je navijače, a odmah su buknule špekulacije o transferu. Splićani mogu na njemu dobro zaraditi, a trener Garcia otkrit će razlog njegovog izostanka nakon susreta
Sigur nije u sastavu Hajduka! Garcia će sve naknadno otkriti
Izostanak Nike Sigura iz zapisnika za gostovanje Hajduka kod Varaždina u prvom kolu HNL-a iznenadio je navijače. Klub prije utakmice nije najavio da 22-godišnji veznjak neće konkurirati za nastup, a razlog njegova izostanka trebao bi nakon susreta objasniti trener Gonzalo Garcia.
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Dok se čeka službeno objašnjenje, ponovno su se pojavile špekulacije o mogućem odlasku kanadskog reprezentativca. Sigur se već dulje vrijeme povezuje s transferom, pa nije isključeno da upravo to stoji iza njegove odsutnosti.
Nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu priključio se Hajdukovim pripremama, a prvi ovosezonski nastup upisao je u četvrtak protiv Pafosa, kada je ušao u igru u 63. minuti.
Hajduk bi u slučaju njegove prodaje mogao zaraditi višemilijunsku odštetu. Prema Transfermarktu, Sigurova tržišna vrijednost iznosi četiri milijuna eura, dok ga ugovor sa splitskim klubom veže do ljeta 2028. godine.
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