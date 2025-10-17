Obavijesti

Sport

Komentari 10
TRENER 'BILIH' U DILEMI PLUS+

Sigur skuplja kikseve u Hajduku i Kanadi. Garcia ima alternativu

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Sigur skuplja kikseve u Hajduku i Kanadi. Garcia ima alternativu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL, Football Australia/YouTube

Hajdukov desni bek Niko Sigur u zadnje vrijeme ne pruža partije kakve se od njega očekuju. Nakon tri kiksa Garcia ga je preselio na klupu, a sad je kiksao i u ogledu Kanade s Australijom

Prije tri tjedna, precizno uoči utakmice s Lokomotivom, upitali smo trenera Hajduka Gonzala Garciju što se događa s Nikom Sigurom koji je u tri uzastopne utakmice napravio tri kardinalne pogreške pri branjenju prodora suparničkih igrača, koje su Hajduka koštali i primljenih golova, i bodova, i dojma... Sigur je u utakmicama s Varaždinom, Dinamom i Kup ogledu s Koprivnicom bio najslabija karika, pa iako ga je u najavi susreta s Lokomotivom Garcia branio rekavši kako "Sigur nije jedini krivac, ali je dio problema", ipak ga je odlučio privremeno ohladiti. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari
HTIO GA JE I DINAMO

FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari

Kamen Ingrad: od europskih noći do propasti! Veliki stadion u Velikoj, simbol pohlepe i lažnih snova, danas je samo sjena nekad moćnog kluba. Gazdin pad u zatvor ostavio je gorak okus
FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša
K'O JAJE JAJETU

FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša

Đokovićev spomenik samo je jedan u nizu onih sportskim facama koji, najblaže rečeno, ne nalikuju originalima. Tim smo se povodom prisjetili nekih 'sjajnih' statua
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025