Hajdukov desni bek Niko Sigur u zadnje vrijeme ne pruža partije kakve se od njega očekuju. Nakon tri kiksa Garcia ga je preselio na klupu, a sad je kiksao i u ogledu Kanade s Australijom
TRENER 'BILIH' U DILEMI PLUS+
Sigur skuplja kikseve u Hajduku i Kanadi. Garcia ima alternativu
Čitanje članka: 3 min
Prije tri tjedna, precizno uoči utakmice s Lokomotivom, upitali smo trenera Hajduka Gonzala Garciju što se događa s Nikom Sigurom koji je u tri uzastopne utakmice napravio tri kardinalne pogreške pri branjenju prodora suparničkih igrača, koje su Hajduka koštali i primljenih golova, i bodova, i dojma... Sigur je u utakmicama s Varaždinom, Dinamom i Kup ogledu s Koprivnicom bio najslabija karika, pa iako ga je u najavi susreta s Lokomotivom Garcia branio rekavši kako "Sigur nije jedini krivac, ali je dio problema", ipak ga je odlučio privremeno ohladiti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku