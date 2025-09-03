Obavijesti

OSTAO JE NA POLJUDU

Sigur: Sretan sam u Hajduku, nadam se da ćemo biti prvaci

Piše Zdravko Barišić,
Foto: Zvonimir Barisin

Kako bi napunio blagajnu, postojala je mogućnost da Hajduk ovog ljeta proda Niku Sigura, ali na Poljud nije stigla zadovoljavajuća ponuda pa će kanadski reprezentativac ostati minimalno do zime

Sigur očajnički želi promijeniti klub. Bilo je interesa iz Bundeslige i mislim da bi to bio sjajan potez za njega, rekao je nedavno kanadski izbornik Jesse Marsch i potaknuo glasine o nezadovoljstvu igrača Hajduka koji je kod Gonzala Garcije ispao iz prve postave.

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Za njega su bili zainteresirani Atalanta, Bešiktaš i Anderlecht, navodno su Splićani izvjesili cijenu od deset milijuna eura. Očito na Poljud nije došla ponuda koja bi zadovoljila sve strane jer prijelazni rok u najjačim ligama je završio, a Sigur je ostao u Hajduku. I nosit će bijeli dres minimalno do zime.

A kako je to utjecalo na njega, otkrio je u razgovoru za One Soccer koji ga je upitao o klupskoj budućnosti. Igrač Hajduka trenutačno se nalazi s kanadskom reprezentacijom koja će u Rumunjskoj odigrati prijateljsku utakmicu protiv tamošnje reprezentacije pa potom i u Swanseaju protiv Walesa.

Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

-  Iza mene je nekoliko zanimljivih mjeseci. Još sam u Hajduku, tamo sam sretan. Dajem sve od sebe. Imamo novog trenera i igramo lijep nogomet. Nadam se da ćemo se boriti za titulu. I dalje želim napredovati, još sam mlad, uskoro slavim 22. rođendan. Očekuje me minutaža s nacionalnom momčadi, želim nastaviti dobro igrati za klub i mislim da će sve biti dobro u budućnosti - kazao je Sigur. 

Sigur se rodio u Vancouveru iz kojeg je prije tri godine došao u Sloveniju pa potom u Hajduk. Vrlo brzo pokazao je veliki potencijal koji se krije u njemu i mogućnost igranja na različitim pozicijama pa ga je HNS zapikirao i uspio privući pod hrvatski stijeg. Odigrao je devet utakmica za U-21 selekciju i kada se činilo da će uskoro među 'vatrene', Kanađani su ga uspjeli vratiti nazad. Sada je budućnost njihove reprezentacije.  

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Zvonimir Barisin

To mu je prouzročilo neugodnosti diljem Hrvatske, o čemu je pričao za The Athletic. 

- Primijetio sam da su se promijenili stavovi prema meni. Ton u medijima, komentari koje čujem, pogotovo od navijača drugih klubova, postali su negativniji. Kad igram na beku, često moram slušati uvrede i psovke, vrijeđaju mene i moju obitelj. Što bih trebao učiniti? To je realnost. I zapravo, sve to me još više učvrstilo u odluci da igram za Kanadu.

U dresu Hajduka neočekivano je dobio priliku u travnju 2023. godine protiv Varaždina. Tadašnji trener Ivan Leko ostao je bez desnih bekova pa je Sigur uskočio i postao nezamjenjiv u prvoj postavi kao igrač koji može pokriti nekoliko pozicija. Zabio je četiri gola i dvaput asistirao u 85 utakmica. Na Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, no jasno je kako se Hajduk nada zaraditi barem dvostruko veću svotu. 


 

