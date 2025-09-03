Sigur: Sretan sam u Hajduku, nadam se da ćemo biti prvaci

Sigur očajnički želi promijeniti klub. Bilo je interesa iz Bundeslige i mislim da bi to bio sjajan potez za njega, rekao je nedavno kanadski izbornik Jesse Marsch i potaknuo glasine o nezadovoljstvu igrača Hajduka koji je kod Gonzala Garcije ispao iz prve postave.

Za njega su bili zainteresirani Atalanta, Bešiktaš i Anderlecht, navodno su Splićani izvjesili cijenu od deset milijuna eura. Očito na Poljud nije došla ponuda koja bi zadovoljila sve strane jer prijelazni rok u najjačim ligama je završio, a Sigur je ostao u Hajduku. I nosit će bijeli dres minimalno do zime.

A kako je to utjecalo na njega, otkrio je u razgovoru za One Soccer koji ga je upitao o klupskoj budućnosti. Igrač Hajduka trenutačno se nalazi s kanadskom reprezentacijom koja će u Rumunjskoj odigrati prijateljsku utakmicu protiv tamošnje reprezentacije pa potom i u Swanseaju protiv Walesa.

- Iza mene je nekoliko zanimljivih mjeseci. Još sam u Hajduku, tamo sam sretan. Dajem sve od sebe. Imamo novog trenera i igramo lijep nogomet. Nadam se da ćemo se boriti za titulu. I dalje želim napredovati, još sam mlad, uskoro slavim 22. rođendan. Očekuje me minutaža s nacionalnom momčadi, želim nastaviti dobro igrati za klub i mislim da će sve biti dobro u budućnosti - kazao je Sigur.

Sigur se rodio u Vancouveru iz kojeg je prije tri godine došao u Sloveniju pa potom u Hajduk. Vrlo brzo pokazao je veliki potencijal koji se krije u njemu i mogućnost igranja na različitim pozicijama pa ga je HNS zapikirao i uspio privući pod hrvatski stijeg. Odigrao je devet utakmica za U-21 selekciju i kada se činilo da će uskoro među 'vatrene', Kanađani su ga uspjeli vratiti nazad. Sada je budućnost njihove reprezentacije.

To mu je prouzročilo neugodnosti diljem Hrvatske, o čemu je pričao za The Athletic.

- Primijetio sam da su se promijenili stavovi prema meni. Ton u medijima, komentari koje čujem, pogotovo od navijača drugih klubova, postali su negativniji. Kad igram na beku, često moram slušati uvrede i psovke, vrijeđaju mene i moju obitelj. Što bih trebao učiniti? To je realnost. I zapravo, sve to me još više učvrstilo u odluci da igram za Kanadu.

U dresu Hajduka neočekivano je dobio priliku u travnju 2023. godine protiv Varaždina. Tadašnji trener Ivan Leko ostao je bez desnih bekova pa je Sigur uskočio i postao nezamjenjiv u prvoj postavi kao igrač koji može pokriti nekoliko pozicija. Zabio je četiri gola i dvaput asistirao u 85 utakmica. Na Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, no jasno je kako se Hajduk nada zaraditi barem dvostruko veću svotu.



