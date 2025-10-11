Sigur: Sukobi s Gattusom su me ojačali, a uvrede u Hrvatskoj potaknule da igram za Kanadu

Veznjak Hajduka i kanadski reprezentativac Niko Sigur (21) u razgovoru za Canadian Soccer Daily govorio je nogometnom putu. Tom prilikom osvrnuo se na odnos s bivšim trenerom Hajduka Gennarom Gattusom te je pojasnio razloge koji su ga naveli da odabere kanadsku reprezentaciju umjesto hrvatske, zemlje porijekla njegovih roditelja.

"Obojica imamo snažne osobnosti"

Odnos s Gattusom, bivšim talijanskim igračem i trenerom, bio je jedna od tema o kojima je Sigur govorio. Sigur je bio standardni član prve postave dok je Gattuso vodio Hajduk, a njihov je suživot, prema Sigurovim riječima, bio obilježen testiranjem.

- S Gattusom je bilo zanimljivo. Pod njim sam više naučio u mentalnom aspektu nego kao zadnji vezni. Sjećam se da me na početku sezone često stavljao na klupu, kao da me time testira- priznao je Sigur.

Talijan ga je često koristio na drugim pozicijama, poput desnog krila.

- Na kraju me to osnažilo. Imali smo neke sukobe jer obojica imamo snažne osobnosti, ali mislim da sam se pod njim puno razvio u profesionalnom aspektu, poput toga kako se nositi s teškim trenucima.

Jedan od takvih trenutaka dogodio se uoči derbija s Dinamom.

- Sjećam se da smo razgovarali u studenome kada mi je rekao da sam dobro radio i da ću protiv Dinama startati na desnom krilu. U toj utakmici sam zabio gol - prisjetio se Sigur.

Javnost je svjedočila njihovoj dinamici tijekom utakmice s Varaždinom, kada je Sigur reagirao na odluku o preseljenju na krilnu poziciju. Mediji su to protumačili kao pobunu, no mladi veznjak je kasnije na Instagramu pojasnio: "Ono što sam rekao bilo je upućeno jednoj osobi – meni osobno. Nastavite pisati laži i pokušavati razbiti ovo što imamo. Igrat ću na svih 11 pozicija ako bude potrebno." Sam Gattuso je komentirao situaciju: "I ja sam kao igrač više puta poslao trenera u onu stvar. Volim kad su igrači nervozniji jer to znači da im je stalo."

Čovjek s misijom: Od bauštele do Poljuda

Sigur je govorio i o svom odrastanju u Kanadi, koje je utjecalo na njegov profesionalni razvoj. Odgojen je, kako kaže, da bude "ozbiljan i strog".

- Otac me uvijek upozoravao na moje ponašanje. Više je komentirao moj govor tijela i odnos prema treneru ili suigračima nego moju igru - otkrio je za The Athletic.

- U srednjoj školi dečki su radili tipične stvari: pili, partijali. Ja nisam radio ništa od toga. Moja opsesija bila je postati bolji, čak i ako je to značilo riješiti se prijatelja koji nisu bili dobri za mene.

Nakon što je pandemija prekinula njegovu posljednju sezonu u juniorskom nogometu, Sigur je po završetku srednje škole počeo raditi na gradilištu. Budio se u pet ujutro, odradio smjenu i potom odlazio na treninge s lokalnim profesionalcima.

- Moj glavni fokus je nogomet. Uvijek je bio. Uvijek će biti - izjavio je.

Uskoro je počeo preskakati posao kako bi trenirao, a taj ga je put preko agenta i kratke epizode u Sloveniji na kraju doveo do Poljuda.

"Osjećao sam se kao stranac s hrvatskom putovnicom"

Iako je 2023. debitirao za hrvatsku U-21 reprezentaciju, Sigur je donio odluku o igranju za seniorsku reprezentaciju Kanade. Kao ključni razlog naveo je osjećaj pripadnosti i identitet.

- Kod mene je situacija drukčija jer sam rođen i odrastao u Kanadi. Ja nisam znao hrvatski dok sam odrastao, naučio sam ga od početka kao stranac - objasnio je. Dok su drugi mladići iz dijaspore, primjerice iz Njemačke ili Austrije, odrasli uz jezik i kulturu, Sigur se osjećao drugačije.

- Ljudi su me gledali drukčije jer imam hrvatsku putovnicu i igram za hrvatsku reprezentaciju. Postojao je pritisak da naučim jezik i prilagodim se.

Upozoravali su ga da bi odabir Kanade mogao negativno utjecati na njegov status u klubu i percepciju javnosti, no ostao je pri svojoj odluci.

- Na kraju dana, ovo je moja karijera i ja želim biti zadovoljan i na miru sa samim sobom.

Govorio je i o reakcijama dijela javnosti u Hrvatskoj nakon te odluke.

- Osjetio sam promjenu u tome kako me gledaju. Postalo je negativno, kako pišu o meni u medijima, što govore, kako se ponašaju navijači drugih klubova. Čujem što mi dobacuju, psovke meni i mojoj obitelji. To je moja realnost - rekao je Sigur, dodavši kako su ga takve reakcije dodatno učvrstile u njegovom izboru.

Danas je Niko Sigur član kanadske reprezentacije pod vodstvom Jesseja Marscha i igrač Hajduka. Njegov put vodio ga je od gradilišta u Vancouveru do travnjaka Poljuda.