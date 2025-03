Sigurdsson: Brine me napad, još nismo igrali u ovom sastavu

Uspjeli smo se nekako skupiti u Brnu. Potrajalo je jer se Cindrića i Jaganjca čekalo najdulje, ali svi su do ponedjeljka navečer bili na broju. U srijedu u 18 sati hrvatski rukometaši trebaju biti spremni za Češku, pa je izazov i Daguru Sigurdssonu pripremu obaviti na pravi način.

- Još analiziramo, gledamo video. Večernji trening bit će najvažniji i onda ćemo, vjerujem, biti spremni. Sastav ćemo odlučiti u srijedu ujutro. Sigurno neće biti isto kao u siječnju, nećemo imati istu rutinu, ali imamo samopouzdanja, dobru momčad i siguran sam da će se pokazati igrači koji će dobiti priliku - rekao je izbornik.

Bez Martinovića i Srne Sigurdsson će morati mijenjati stvari u momčadi, koja je bez osmorice srebrnih sa Svjetskog prvenstva. Češka je, kao i Hrvatska, pobijedila Belgiju i Luksemburg u prve dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo i dočekat će nas kao vodeća zbog bolje gol-razlike. "Uzvrat" je u Areni u nedjelju, a ulog je prvo mjesto u skupini i status nositelja na ždrijebu.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Igraju dobru obranu, dobrog golmana. Utakmice im završavaju na mali broj golova, ali uvjeren sam da će i naša obrana biti jaka. Malo me brine napad jer u ovom sastavu još nismo igrali. Bitno je samo da ne bude ishitrenih šuteva.

Dominiku Kuzmanoviću na golu se opet priključuje Matej Mandić. Kuzma u Gummersbachu dijeli svlačionicu s pivotom Zemanom.

- On im je glavni obrambeni igrač i znam što mogu očekivati od njih. Ne smije ih se podcijeniti, imaju specifičnu brzinu u napadu, ali kvalitetne pojedince. Mi smo promijenili sastav zbog ozljeda i odlazaka i to neće biti lagano nadoknaditi, trebat će vremena da to bude na razini kao na SP-u, ali zadržali smo kemiju.

Zagreb: Doček srebrnog rukometaša Dominika Kuzmanovića u općini Brckovljani | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatska i Češka igrale su 15 puta, imamo 11 pobjeda, Češka četiri, ali nijednu u službenom susretu.