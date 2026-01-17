Sigurdsson: Gruzija je dobro igrala, mi nismo mogli preuzeti kontrolu nad utakmicom

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Gruziju 32-29 na otvaranju Europskog prvenstva. Iako su na papiru izgledali kao lak protivnik, hrvatski rukometaši su u drami na kraju upisali prvu pobjedu na prvenstvu.

Na napetu utakmicu u kojoj je Hrvatska u prvom poluvremenu imala šest golova zaostatka i vraćala se, da bi na predah otišla s vodstvom 15-14 i drame u drugom poluvremenu, osvrnuo se izbornik Dagur Sigurdsson koji može biti zadovoljan, ali je svjestan problema.

- Nesigurno na početku, Gruzija je igrala dobro, mi nismo mogli preuzeti kontrolu nad utakmicom, napravili su nam jako tešku utakmicu, puno smo prilika propustili, sedmeraca, teška utakmica je to bila - rekao je izbornik za RTL nakon utakmice.

Sljedeća utakmica u skupini je za dva dana, 19. siječnja kada će protivnik biti Nizozemska.