Obavijesti

Sport

Komentari 0
PODJELIO DOJMOVE

Sigurdsson: Gruzija je dobro igrala, mi nismo mogli preuzeti kontrolu nad utakmicom

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Sigurdsson: Gruzija je dobro igrala, mi nismo mogli preuzeti kontrolu nad utakmicom
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

Nesigurno na početku, Gruzija je igrala dobro, mi nismo mogli preuzeti kontrolu nad utakmicom, napravili su nam jako tešku utakmicu - rekao je izbornik za RTL nakon utakmice

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Gruziju 32-29 na otvaranju Europskog prvenstva. Iako su na papiru izgledali kao lak protivnik, hrvatski rukometaši su u drami na kraju upisali prvu pobjedu na prvenstvu. 

Na napetu utakmicu u kojoj je Hrvatska u prvom poluvremenu imala šest golova zaostatka i vraćala se, da bi na predah otišla s vodstvom 15-14 i drame u drugom poluvremenu, osvrnuo se izbornik Dagur Sigurdsson koji može biti zadovoljan, ali je svjestan problema.

- Nesigurno na početku, Gruzija je igrala dobro, mi nismo mogli preuzeti kontrolu nad utakmicom, napravili su nam jako tešku utakmicu, puno smo prilika propustili, sedmeraca, teška utakmica je to bila - rekao je izbornik za RTL nakon utakmice. 

Sljedeća utakmica u skupini je za dva dana, 19. siječnja kada će protivnik biti Nizozemska. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta
UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Drugoligaš doveo bivšeg igrača Hajduka!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026