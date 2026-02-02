Sigurdsson na dočeku priznao: 'On je za mene najbolji igrač'

Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju je završila još jedno Europsko prvenstvo na uspješan način i osvojila broncu. Rukometaše su na aerodromu dočekali brojni navijači, a nakon nesuglasica s Gradom Zagrebom doček se na trgu Josipa bana Jelačića neće održati.

Vidno umoran, ali i zadovoljan bio je izbornik Dagur Sigurdsson na aerodromu Franjo Tuđman.

- Sretan sam jer smo se vratili kući. Umor je tu, osjeti se, ali i golemo zadovoljstvo. Dobro je sve, bio sam u avionu umoran, ali sam se probudio i osjećaj je odličan - rekao je za RTL.

Billund: Rukometasi Hrvatske družili se s navijačima u zračnoj luci prije odlaska u Hrvatsku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Islanđanin je prokomentirao reprezentaciju, ali jednog rukometaša je izdvojio.

- Mislim da ćemo u sljedećih nekoliko dana još vidjeti koji je to osjećaj kada uvidimo koje smo timove ostavili iza sebe. Jako sam ponosan na tim jer su protiv nas igrali sjajni igrači, vrh svjetske klase, ali nekad zaboravimo da i mi imamo svoje dečke poput Mamića, Šušnje... i za mene je najbolji igrač David Mandić. Jako sam ponosan što imam te dečke. Oni puno rade kada nitko ne gleda, ali oni su srce tima i jako sam ponosan biti njihov trener.

Hrvatskoj je ovo četvrta brončana medalja na europskim prvenstvima. Prijašnje smo osvajali broncu u Portugalu 1994., 2012. u Srbiji i 2020. u Danskoj/Švedskoj/Norveškoj. S europskih prvenstava imamo još tri srebra i jedino što nam nedostaje je zlatno odličje.