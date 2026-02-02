Obavijesti

Sport

Komentari 1
ISKRENI IZBORNIK

Sigurdsson na dočeku priznao: 'On je za mene najbolji igrač'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Sigurdsson na dočeku priznao: 'On je za mene najbolji igrač'
Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman | Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija sjajno je dočekana na zračnoj luci Franjo Tuđman u noćnim satima. Naše rukometaše na dolasku predvodio je, kao i na turniru, iscrpljeni, ali više nego zadovoljan izbornik Sigurdsson

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija u nedjelju je završila još jedno Europsko prvenstvo na uspješan način i osvojila broncu. Rukometaše su na aerodromu dočekali brojni navijači, a nakon nesuglasica s Gradom Zagrebom doček se na trgu Josipa bana Jelačića neće održati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rukometaši se vratili u Hrvatsku 00:14
Rukometaši se vratili u Hrvatsku | Video: Luka Safundžić/24sata

Vidno umoran, ali i zadovoljan bio je izbornik Dagur Sigurdsson na aerodromu Franjo Tuđman.

- Sretan sam jer smo se vratili kući. Umor je tu, osjeti se, ali i golemo zadovoljstvo. Dobro je sve, bio sam u avionu umoran, ali sam se probudio i osjećaj je odličan - rekao je za RTL.

Billund: Rukometasi Hrvatske družili se s navijačima u zračnoj luci prije odlaska u Hrvatsku
Billund: Rukometasi Hrvatske družili se s navijačima u zračnoj luci prije odlaska u Hrvatsku | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Islanđanin je prokomentirao reprezentaciju, ali jednog rukometaša je izdvojio.

- Mislim da ćemo u sljedećih nekoliko dana još vidjeti koji je to osjećaj kada uvidimo koje smo timove ostavili iza sebe. Jako sam ponosan na tim jer su protiv nas igrali sjajni igrači, vrh svjetske klase, ali nekad zaboravimo da i mi imamo svoje dečke poput Mamića, Šušnje... i za mene je najbolji igrač David Mandić. Jako sam ponosan što imam te dečke. Oni puno rade kada nitko ne gleda, ali oni su srce tima i jako sam ponosan biti njihov trener.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman Doček brončanih rukometaša u Zračnoj luci Franjo Tuđman
30
Foto: zeljko Lukunic /PIXSELL

Hrvatskoj je ovo četvrta brončana medalja na europskim prvenstvima. Prijašnje smo osvajali broncu u Portugalu 1994., 2012. u Srbiji i 2020. u Danskoj/Švedskoj/Norveškoj. S europskih prvenstava imamo još tri srebra i jedino što nam nedostaje je zlatno odličje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi. Fabrizio kaže 'Here we go', Mlačić u Udineseu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi. Fabrizio kaže 'Here we go', Mlačić u Udineseu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu
DRAMA U HERNINGU

Hrvatska - Island 34-33: Toooo! Rukometaši osvojili medaljuuu

Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca (2026., 2016., 2012., 1994.), uz tri srebra (2020., 2010., 2008.)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026