Sigurdsson odredio širi popis 35 igrača za Europsko prvenstvo. Na njemu su mnoga nova lica

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson odredio je širi popis od 35 igrača koji je, prema pravilima, morao biti dostavljen Europskoj rukometnoj federaciji (EHF) mjesec i pol dana prije početka Europskog prvenstva u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Ono starta 15. siječnja. Na pripreme će biti pozvano nešto više od 20 rukometaša, a tek će taj uži popis HRS službeno objaviti.

Pokretanje videa... 00:53 Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

Već sada je jasno da je Sigurdsson odlučio dati priliku nekolicini novih imena. Ivan Barbić (Nexe), Matej Svržnjak (Sesvete), Matko Moslavac (Nexe) i Filip Perić (Tirol) prvi put se nalaze na širem popisu, dok su Patrik Martinović (Schaffhausen), Zlatko Raužan (Sesvete) i Maksimilijan Molc (Sesvete) dosad imali tek sporadična okupljanja pa su i oni relativno novi u kadru nacionalne selekcije.

Zanimljivo, najviše igrača na popisu imaju Sesvete (pet), potom Nexe (četiri), a tek onda najtrofejniji hrvatski klub Zagreb s trojicom. Na popisu su i ozlijeđeni igrači čiji je nastup na Euru pod upitnikom.

Hrvatska će na Europskom prvenstvu igrati u skupini E u Malmö Areni, gdje je čekaju dvoboji protiv Gruzije, Nizozemske i domaćina Švedske. Dvije najbolje selekcije prolaze u drugi krug, a tamo bi je mogli čekati Slovenci, Švicarci, Mađari i Islanđani, dok su drugi opasni konkurenti u drugoj strani ždrijeba.

Širi popis Hrvatske od 35 igrača za Euro

Dominik Kuzmanović (Gummersbach)

Matej Mandić (Magdeburg)

Filip Perić (Sesvete)

Dino Slavić (Limoges)

Matija Špikić (Eisenach)

Ivan Barbić (Nexe)

Diano Neris Ćeško (Izviđač)

Luka Cindrić (Veszprem)

Filip Glavaš (Zagreb)

Nikola Grahovac (Wetzlar)

Ante Ivanković (Ohrid)

Halil Jaganjac (Löwen)

Marin Jelinić (Pick Szeged)

Luka Lovre Klarica (Zagreb)

Leon Ljevar (Slovan)

Tin Lučin (Nexe)

Marko Mamić (Leipzig)

David Mandić (Melsungen)

Mateo Maraš (PSG)

Ivan Martinović (Veszprem)

Patrik Martinović (Schaffhausen)

Lovro Mihić (Wisla Plock)

Maksimilijan Molc (Sesvete)

Luka Moslavac (Nexe)

Matko Moslavac (Nexe)

Veron Načinović (Kiel)

Ivano Pavlović (Zagreb)

Zlatko Raužan (Sesvete)

Josip Šimić (Wetzlar)

Marin Šipić (Kriens Luzern)

Mario Šoštarić (Pick Szeged)

Zvonimir Srna (Montpellier)

Leon Šušnja (Wisla Plock)

Matej Svržnjak (Sesvete)

Filip Vistorop (Wetzlar)