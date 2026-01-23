Obavijesti

OPET IZMJENE U SASTAVU?

Sigurdsson opet radi izmjene uoči Islanda: Evo tko je 'out'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svoju priliku da upiše prvi nastup na turniru mogao bi dobiti golman Dino Slavić koji je briljirao u prijateljskim utakmicama protiv Sjeverne Makedonije i Njemačke. Na vratima će ostati i Dominik Kuzmanović

Nakon poraza od Švedske i drugog mjesta u skupini, hrvatske rukometaše danas čeka prvi susret drugog kola protiv Islanda (15.30 sati, RTL) i borba za plasman u polufinale Eura. U drugom krugu Hrvatska igra četiri utakmice, prvi protivnik je Island, a onda slijede dvoboji protiv Švicarske, Slovenije i Mađarske. 

U drugi krug Hrvatska nije prenijela niti jedan bod, a poraz od osam razlike u zadnjoj utakmici protiv Švedske znači da bi poraz protiv Islanda uvelike zakomplicirao put prema polufinalu. Island u utakmicu ulazi s prednosti od dva boda iz prvog kuga natjecanja. 

Vjerojatno bi i remi stvorio probleme u borbi za medalje zbog poraza od Švedske i gol razlike od -8. Važna je ovo utakmica za Hrvatsku čega je svjestan i izbornik Dagur Sigrurdsson pa bi rođeni Islanđanin ponovno mogao uvesti promjene u momčadi. Kako javlja Germanijak, svoju priliku da upiše prvi nastup na turniru mogao bi dobiti golman Dino Slavić (33) koji je briljirao u prijateljskim utakmicama protiv Sjeverne Makedonije i Njemačke. Na vratima će ostati Dominik Kuzmanović, a Matej Mandić susret bi mogao pratiti s tribina nakon što je protiv Šveđana skupio samo dvije obrane.

