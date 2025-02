Sigurdsson otkrio kako su ga Islanđani preveslali: 'Htio sam biti i pomoćnik, ali nisu se javili'

Kada je Dagur Sigurdsson preuzeo hrvatsku reprezentaciju, mnogi su bili skeptični oko angažmana prvog stranca u povijesti koji itekako košta, a te dvojbe oko njega dodatno su se produbile nakon što je Hrvatska na Olimpijskim igrama ispala već u prvom krugu. Neki su smatrali da je HRS bacio novac u vjetar, ali u savezu su mu dali podršku jer su bili svjesni da je hrvatski rukomet godinama u padu i da se napredak ne može napraviti u nekoliko mjeseci.

Pokretanje videa... 01:04 Dagur Sigurdsson o životu u Zadru, pjesmama, jeziku... | Video: 24sata Video

I onda je došlo Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je bila daleko od favorita za medalju, ali je napravila čudo na krilima sjajne podrške u zagrebačkoj Areni i dogurala do finala gdje je osvojila srebro. Je li se naš rukomet zaista vratio među elitu ili je ovaj turnir bio iznimka zbog različitih okolnosti, odgovorit će nam skorašnja budućnost, ali činjenica je da je islandski trener dao veliki doprinos. Konačno je upoznao momčad, unio joj mirnoću i implementirao u nju svoj stil igre. I ovo je bio rezultat toga.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dok Hrvatska slavi Dagura koji se već udomaćio u Zadru, njegova domovina žali za njime. Naime, u proljeće 2023. godine bio je jedan od kandidata za klupu Islanda. Čak je i odradio sastanak s čelnicima saveza na kojem su dogovorili detalje. Iščekivao je njihov konačni blagoslov, ali odgovora nije bilo tjednima pa je Sigurdsson odustao od povratka u domovinu i nastavio raditi na klupi Japana. Tamo je ostao do ožujka prošle godine kada je raskinuo ugovor i preuzeo Hrvatsku koju je vratio među najbolje reprezentacije na svijetu. A istovremeno, u islandskom rukometnom savezu vlada kaos jer nisu izborili četvrtfinale Svjetskog prvenstva, ali i ignoriranja Sigurdssona pa je zbog svega predsjednik saveza Gudmundur Olafsson podnio ostavku.

Hrvatski izbornik vratio se u svoju domovinu nakon dugog izbivanja i otkrio svoju stranu priče.

- To je za mene prošlost. Ostajem pri tome i mislim da se svi mogu složiti da metode rada nisu bile dobro, ali to što me nisu izabrali za izbornika je sasvim u redu. Ranije su mi nudili da preuzmem islandsku rukometnu reprezentaciju i onda sam rekao ne, tako da je normalno da izaberu nekog drugog. No svejedno nazoveš dva dana kasnije i kažeš – slušaj, ići ćemo drugi putem - kazao je Sigurdsson kojem se savez nije javio tjednima nakon sastanka.

Zadar: Izbornik rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Priznao je da je htio preuzeti islandsku reprezentaciju.

- Bilo je to prije dvije godine. Postigao sam sve što sam htio s Japanom i trebala mi je nova strast. Znao sam da ću, ako se pridružim islandskoj reprezentaciji, opet osjetiti lupanje u srcu i uzbuđenje. Bilo mi je svejedno hoću li postati pomoćnik ili izbornik, samo sam se želio pridružiti. A onda mi se javila Hrvatska i u njoj sam dobio sve što sam htio. Zato sam bio siguran, kad sam dobio poziv, da želim taj posao - kazao je on islandskim medijima.

Poručio je kako se vidi na klupi Hrvatske u sljedećih nekoliko godina, a hoće li se ikada vratiti u domovinu, nije znao reći.