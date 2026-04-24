DVOJICA OZLIJEĐENIH

Sigurdsson pozvao dva otkrića sezone za utakmice protiv Švedske, vraća se i Šipić...

Piše Davor Kovačević,
Nažalost, situacija s Lukom Lovrom Klaricom i njegovim leđima nije  se pokazala dobrom, pa njega ovaj put neće biti, kao ni ozlijeđenog Zlatka Raužana

Za manje od tri tjedna na rasporedu je i zadnji reprezentativni tjedan ove sezone. Nakon što smo u prethodnom u ožujku igrali dvije utakmice protiv Švicarske u Zadru i Osijeku, u svibnju ćemo provjeriti situaciju u dvomeču sa Švedskom. Šveđani će nas ugostiti 13. svibnja u Kristianstadu, a mi njih tri dana kasnije u Varaždinu.

Dagur Sigurdsson za tu je akciju pozvao 21 igrača. U odnosu na zadnje okupljanje, vraćaju se Mateo Maraš i Marko Mamić, a konačno nakon preduge stanke i Marin Šipić. Nažalost, situacija s Lukom Lovrom Klaricom i njegovim leđima nije  se pokazala dobrom, pa njega ovaj put neće biti, kao ni ozlijeđenog Zlatka Raužana.

Zadar: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Švicarske | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dva su nova lica. Prvo je Matko Moslavac (19) iz Nexea, koji je bio na širem popisu za Europsko prvenstvo. Svestrani bek koji je napravio ogroman iskorak ove sezone i apsolutno zaslužio da ga Sigurdsson provjeri na velikoj sceni, tim više što smo deficitarni na poziciji srednjeg vanjskog. Drugo je ime Tin Herceg (21), koji sjajno brani u bundesligašu Erlangenu i predstavit će se premijerno domaćoj publici u Varaždinu.

Reprezentacija se okuplja 11. svibnja i već sljedeći dan putuje u Švedsku.

  1. DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
  2. MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
  3. TIN HERCEG – HC ERLANGEN
  4. DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
  5. MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  6. TIN LUČIN – RK NEXE
  7. ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
  8. LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
  9. DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
  10. LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
  11. IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
  12. MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
  13. PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
  14. MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
  15. FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
  16. VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
  17. MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
  18. JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
  19. LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
  20. MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG
  21. MATKO MOSLAVAC – RK NEXE

