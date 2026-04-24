Sigurdsson pozvao dva otkrića sezone za utakmice protiv Švedske, vraća se i Šipić...
Za manje od tri tjedna na rasporedu je i zadnji reprezentativni tjedan ove sezone. Nakon što smo u prethodnom u ožujku igrali dvije utakmice protiv Švicarske u Zadru i Osijeku, u svibnju ćemo provjeriti situaciju u dvomeču sa Švedskom. Šveđani će nas ugostiti 13. svibnja u Kristianstadu, a mi njih tri dana kasnije u Varaždinu.
Dagur Sigurdsson za tu je akciju pozvao 21 igrača. U odnosu na zadnje okupljanje, vraćaju se Mateo Maraš i Marko Mamić, a konačno nakon preduge stanke i Marin Šipić. Nažalost, situacija s Lukom Lovrom Klaricom i njegovim leđima nije se pokazala dobrom, pa njega ovaj put neće biti, kao ni ozlijeđenog Zlatka Raužana.
Dva su nova lica. Prvo je Matko Moslavac (19) iz Nexea, koji je bio na širem popisu za Europsko prvenstvo. Svestrani bek koji je napravio ogroman iskorak ove sezone i apsolutno zaslužio da ga Sigurdsson provjeri na velikoj sceni, tim više što smo deficitarni na poziciji srednjeg vanjskog. Drugo je ime Tin Herceg (21), koji sjajno brani u bundesligašu Erlangenu i predstavit će se premijerno domaćoj publici u Varaždinu.
Reprezentacija se okuplja 11. svibnja i već sljedeći dan putuje u Švedsku.
- DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH
- MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG
- TIN HERCEG – HC ERLANGEN
- DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN
- MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
- TIN LUČIN – RK NEXE
- ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL
- LEON LJEVAR – RD LL GROSIST SLOVAN
- DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ
- LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC
- IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC
- MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL
- PATRIK MARTINOVIĆ – KADETTEN SCHAFFHAUSEN
- MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED
- FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB
- VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL
- MARIN ŠIPIĆ – HC KRIENS – LUZERN
- JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR
- LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK
- MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG
- MATKO MOSLAVAC – RK NEXE
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+