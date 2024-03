Sigurdsson: Protiv Njemačke ne smijemo gubiti lopte! Himna? Imam vremena naučiti riječi

OPLEO PO 'MODRIMA' Jakirović: Iznenadila me jedna stvar kod igrača, to još nisam vidio. Totalna neodgovornost! Nije bilo dobro. Baš smo bili mlaki. Išli su jako agresivno u svaki duel, to je bilo očekivano. Rekao sam da moramo ponoviti utakmicu u Maksimiru, možda smo i pali pod atmosferom, priznao je Jakirović nakon poraza