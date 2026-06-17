Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije trenutačno se nalazi na rodnom Islandu, ali ni tamo ne propušta utakmicu 'vatrenih'
IZBORNIK RUKOMETAŠA
Sigurdsson se javio s Islanda: 'Ajmo Hrvatska, je***e ih sve!'
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Engleska nogometna reprezentacija slavila je 4-2 u prvom kolu Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske, a podršku "vatrenima" s dalekog je Islanda poslao i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, Dagur Sigurdsson, koji se javio za Net i poslao moćnu poruku podrške nogometašima.
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Sigurdsson se snimio mobitelom i poručio da se nalazi u rodnom Islandu. Ipak, od tamo budno prati Hrvatsku: "Pratim utakmicu s Islanda i želim hrvatskoj reprezentaciji sve najbolje protiv Engleske. Je*ite ih sve," poručio je Sigurdsson.
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