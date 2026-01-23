Sigurdsson se požalio svojima: Zvuči kao da kmečim, ali tako je

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuje veliki ispit na Europskom prvenstvu. Prvu utakmicu drugog kruga igra s jakim Islandom, a pravo na kiks gotovo da i nema. Švedska je bila bolna lekcija, ali i igrači i Dagur Sigurdssom uvjereni su kako je to bilo "loš dan u uredu" te da će sada pokazati ono pravo. Utakmica počinje u 15.30 uz prijenos na RTL-u.

Pokretanje videa... 15:02 Malmö: Media day i druženje novinara s izbornikom i igračima | Video: 24sata/pixsell

Posebna je ovo utakmica za Dagura Sigurdssona. Igra protiv svojihtako da će biti velikog naboja. Otvoriti drugi krug s pobjedom i to protiv ovakvog protivnika, bio bi ogroman vjetar u leđa za dalje. Činjenica je da je Hrvatska u "lakšoj" skupini, jer nema ni Danaca, ni Francuza ni Španjolaca, ali s igrom kao protiv Švedkse teško ćemo dohvatiti polufinale. Ipak, Sigurddson je za islandske medije rekao kako postoji prednost Islanda u susretu protiv Hrvatske.

Hrvatska ima dan manje odmora od Islanda te je to naglasio hrvatski izbornik.

- Nažalost, ta razlika donosi prevagu. Zvučim kao da kmečim i prigovaram, ali činjenica je da tako nešto ide u korist momčadi koja ima više odmora. U istom smo hotelu s reprezentacijom Islanda. Kada smo mi došli oni su imali slobodan dan, a mi smo otišli u bitku sa Šveđanima i vratili se u hotel tek u ponoć - izjavio je izbornik Sigurdsson za islandski portal Visir.