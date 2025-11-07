Obavijesti

Sport

Komentari 0
RIJEČKI ŠUTER ODUŠEVIO PLUS+

Sigurdssonovo otkriće: Može se, Franko Kovačević i ja došli smo iz Slovenije do reprezentacije

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Sigurdssonovo otkriće: Može se, Franko Kovačević i ja došli smo iz Slovenije do reprezentacije
Foto: Profimedia

Zagreb je uvijek opcija, Liga prvaka... Ugovor sa Slovanom imam do kraja sezone i imam već ponuda sa svih strana, ali neću žuriti s odlukom, kaže Leon Ljevar nakon sjajnog debija u reprezentaciji

E, to znači iskoristiti priliku. Leon Ljevar (24) bio je apsolutno otkriće reprezentativnog tjedna u dvije utakmice protiv Švicarske. Da je bio i minutu u igri, bio bi sretan kao malo dijete, a odigrao je svih 120. Napad, obrana, golovi (11), pun paket.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi
Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'
SKANDAL U EUROPSKOJ LIGI

Sramotan transparent zgrozio Europu. 'Uefa ih mora izbaciti!'

Ultrasi skupina Plzena zvana "Ševci" spada u najradikalnije takve skupine i njihove koreografije nerijetko prelaze u provokaciju. Uefa je već nekoliko puta istraživala Plzen zbog uvredljivih poruka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025