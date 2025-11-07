Zagreb je uvijek opcija, Liga prvaka... Ugovor sa Slovanom imam do kraja sezone i imam već ponuda sa svih strana, ali neću žuriti s odlukom, kaže Leon Ljevar nakon sjajnog debija u reprezentaciji
Sigurdssonovo otkriće: Može se, Franko Kovačević i ja došli smo iz Slovenije do reprezentacije
E, to znači iskoristiti priliku. Leon Ljevar (24) bio je apsolutno otkriće reprezentativnog tjedna u dvije utakmice protiv Švicarske. Da je bio i minutu u igri, bio bi sretan kao malo dijete, a odigrao je svih 120. Napad, obrana, golovi (11), pun paket.
