Sigurdssonovog analitičara na Islandu proglasili izdajicom: 'To me razočaralo, ipak je to sport'

Hrvatska je u nedjelju osvojila srebrnu medalju na svjetskom rukometnom prvenstvu. U finalu je Danska bila bolja od nas, a na putu do velike završnice u Oslu jedna od ključnih pobjeda bila je ona protiv Islanda u drugom kolu glavne runde. Momčad Dagura Sigurdssona morala je pobijediti u toj utakmici, što je na kraju i uspjela. Osim užeg stručnog stožera, koji je bio uz teren na svakoj utakmici, Islanđaninu je i jedan sunarodnjak pomogao je u analizi, Gunnar Magnusson.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Srebrni rukometaši zapjevali na pozornici | Video: Veronika Miloševski/24sata

Magnusson nije prvi put pomagao Sigurdssonu na nekom natjecanju i nije analizirao samo Island, već sve protivnike na turniru.

– S Dagurom sam počeo raditi prije gotovo godinu dana, kada je preuzeo hrvatsku reprezentaciju. Olimpijske kvalifikacije bile su pred vratima i nije imao puno vremena za pripremu momčadi. Odlučio sam mu pomoći s ovim projektom jer mu je bilo važno dovesti tim na Olimpijske igre.

Iako je već duže vrijeme dio stručnog tima reprezentacije, Islanđani su mu posebno zamjerili što je pomogao Hrvatskoj upravo protiv njihove momčadi. Novinar Vidir Sigurdsson zbog toga ga je čak prozvao izdajicom nacije.

“Naravno, rukomet je samo igra. Ali bismo li bili sretni da bivši pomoćnik ministra vanjskih poslova procijeni obrambene poslove Islanda za neprijateljsku naciju? Nisam siguran u to”, napisao je Vidir.

Takve optužbe pogodile su Magnussona.

– Jako me iznenadio taj članak, nije često da se ljude optužuje za izdaju u sportu. Odmah sam vidio da Vidir nema širu sliku o tome. Razočaralo me što me nije kontaktirao ili se bolje upoznao s problemima prije nego što je napisao članak. No, ispričao mi se i time je stvar za mene zaključena.

Otkrio je i kako odlično surađuje s Hrvatskim rukometnim savezom, a većinu posla obavlja na daljinu, s Islanda.

– Suradnja je jako dobra od prvog dana i odgovara mi jer većinu posla obavljam na daljinu. Bio sam na nekoliko utakmica, ali inače radim uglavnom na daljinu. Naravno da nam je bilo vrlo važno kvalificirati se za Olimpijske igre. Tamo rezultati nisu bili onakvi kakvima smo se nadali, ali Dagur je puno naučio iz tog natjecanja. Ta lekcija puno je pomogla momčadi da postigne ovaj sjajan rezultat na Svjetskom prvenstvu – zaključio je.