Lino Červar dao je ostavku, Hrvatska 'podbacila' na Svjetskom prvenstvu, a sad se postavlja pitanje tko će biti novi izbornik i uhvatiti se 'u koštac' sa kvalifikacijama za Olimpijske igre koje slijede ubrzo, već za mjesec i pol i to u zahtjevnoj skupini sa Francuskom Portugalom i Tunisom iz koje u Tokio idu dvije najbolje reprezentacije.

A jedna od osoba koja se povezivala s 'kaubojima' je i Veselin Vujović. Bivši trener PPD Zagreba i bivši izbornik slovenske rukometne reprezentacije rekao je da ne bi imao problema s preuzimanjem hrvatske klupe.

- Što god odgovorim, ljudi to drugačije komentiraju. Vodio sam Sloveniju, Crnu Goru, Sloveniju, ne vidim zašto ne bih vodio i Hrvatsku. Prvo me treba netko nazvati, nemam nikakvih smetnji da sjednem na klupu Hrvatske. - započeo je Vujović za Sportklub.

Istaknuo je i kako su Linine izjave da ispadanje Hrvatske u drugom krugu nije neuspjeh samo čista demagogija, a rekao je da je napredak rukometa stao na cijelom Balkanu, ne samo u Hrvatskoj. Za 40 dana slijede olimpijske kvalifikacije.

- Jako teška misija, dao Bog da me demantiraju, ali bit će jako teško. Ni obrana nije bila tako dobra, pa govorimo o rangu s kojim reprezentacijama je igrala. U napadu se nije znalo isto ništa. Šebetić od Zagreba do naovamo nije napredovao ništa, nema suradnje s krilima, pivote uopće ne vidi. Martinović vidi sada gol, šutira i iz situacija iz kojih treba ili ne treba. Nitko ne zna je li Cindrić uvrijeđen ili povrijeđen. Duvnjaku treba podići spomenik. Previše igre kroz sredinu od Karačića ili Cindrića dva na dva koju su učili od španjolskih trenera - prokomentirao je Vujo za SK igru 'kauboja'.

Rekao je da za budućnost hrvatskog rukometa nema straha, a i prokomentirao kako bi izgledala njegova Hrvatska.

- U svakom slučaju imao bih Stipu Mandalinića, vratio se u Makedoniju, igra odlično, sjajan je šuter, a bez šutera ne ide. Nedostaje Luka Stepančić, to je evidentno. Puno bi se više trčalo. Ne sumnjam da oni nisu to napravili. Tako pričati je teško, jer se ne zna pravo stanje. Sigurno ne bih vodio Čupića i Horvata jer zajedno imaju 70 godina, a pazite obožavam ih. Kao ni toliki broj pivota. No, to ne znači da bi bio bolji rezultat - završio je Veselin Vujović za Sportklub.