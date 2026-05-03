Silić protiv Silića: Uh, danas će najteže biti našim roditeljima, a otac vjerojatno navija za 0-0...
Prvi put bi se u HNL-u na suprotnim stranama od prve minute mogla naći dva brata - golmana. Toni (21) je jedna od najstabilnijih karika Hajduka, a Josip (26) je golman Varaždina
Hajduk i Varaždin današnjim bi dvobojem 33. kola mogli ispisati povijest HNL-a. Naime, prvi put se u najvišem rangu hrvatskoga klupskog nogometa može dogoditi da na suprotnim stranama golmani budu braća. Toni Silić (21) već je dugo standardni golman Hajduka, mlada nada hrvatskog nogometa, koja s pravom “puca” i na mjesto trećega golmana “vatrenih” na Svjetskom prvenstvu u SAD-u.