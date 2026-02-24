Obavijesti

Sport

Komentari 4
PRIZNANJE ZA DOBRE OBRANE PLUS+

Silić zasad ostaje kod Olića, ali Dalić mu za SP šalje pretpoziv!?

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Silić zasad ostaje kod Olića, ali Dalić mu za SP šalje pretpoziv!?
Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaković je siguran starter, Kotarski i Pandur u prednosti, ali neki su izbornici kao trećega vodili mlade golmane, Ćiro Vasilja, Barić Pletikosu, Bilić Kelavu, Kovač Zeleniku, Dalić Livakovića, pa Grbića...

Admiral

"Ne umanjujući vrijednost Kotarskog i Pandura, smatram kako bi izbornik Zlatko Dalić morao pozvati i mladog golmana Hajduka Tonija Silića na pripreme za Svjetsko prvenstvo" kaže nam nekadašnji golman Hajduka Vladimir Balić, koji jako dobro poznaje Silića i njegove kvalitete, a jako je zadovoljan i njegovim obranama u ovoj sezoni. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
IDI ILI OSTANI

Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Zlatan Ibrahimović dao je ultimatum Luki Modriću. Legenda Milana traži brzu odluku o budućnosti 'vatrenog' kapetana u klubu. Modrić je u top formi, a Milan želi da ostane na San Siru i iduće sezone
U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a
POZNATO IME

U Osijeku već znaju nasljednika Sopića? Evo tko bi ih trebao spasiti od ispadanja iz HNL-a

Kao mogući nasljednici dosad su se spominjali mađarski trener Jozsef Bozsik, koji već treću sezonu vodi Naftu iz Lendave, te Zoran Zekić, bivši trener Osijeka u dva mandata. No sada je isplivalo i treće ime...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026