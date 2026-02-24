Livaković je siguran starter, Kotarski i Pandur u prednosti, ali neki su izbornici kao trećega vodili mlade golmane, Ćiro Vasilja, Barić Pletikosu, Bilić Kelavu, Kovač Zeleniku, Dalić Livakovića, pa Grbića...
PRIZNANJE ZA DOBRE OBRANE PLUS+
Silić zasad ostaje kod Olića, ali Dalić mu za SP šalje pretpoziv!?
Čitanje članka: 3 min
"Ne umanjujući vrijednost Kotarskog i Pandura, smatram kako bi izbornik Zlatko Dalić morao pozvati i mladog golmana Hajduka Tonija Silića na pripreme za Svjetsko prvenstvo" kaže nam nekadašnji golman Hajduka Vladimir Balić, koji jako dobro poznaje Silića i njegove kvalitete, a jako je zadovoljan i njegovim obranama u ovoj sezoni.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku