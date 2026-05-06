Obavijesti

Sport

Komentari 2
LOVA DO KROVA

Simeone je donio Atleticu 'brdo para'! Cifra je nevjerojatna...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Simeone je donio Atleticu 'brdo para'! Cifra je nevjerojatna...
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Atletico Madrid nije u finalu Lige prvaka, ali zarađuje rekordno! Simeone ih vodi do financijskih visina, a ove sezone očekuje se zarada od čak 105 milijuna eura

Admiral

Atletico Madrid ove sezone neće igrati u finalu Lige prvaka, ali u ekonomskom smislu "Rojiblancos" su prvaci otkako ih vodi argentinski stručnjak Diego Simeone. Simeone je preuzeo madridski klub u prosincu 2011. godine, a njegova prva sezona završila je osvajanjem Europske lige pobjedom nad Athletic Bilbaom 3-0 u finalu u Bukureštu, dok je u prvenstvu bio peti.

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Na kraju iduće sezone Simeone je doveo momčad do trećeg mjesta u ligi, što je u to vrijeme bio najbolji rezultat u 17 godina za Atletico. Od tada je Atletico pod vodstvom Simeonea osvojio dva naslova prvaka (2014, 2021), ali i 13. sezona u nizu igrao u Ligi prvaka zaradivši pritom čak 935.6 milijuna eura, objavila je Marca.

Ove sezone već su zaradili 75.15 milijuna eura, a kada Uefa na koncu sezone podvuče crtu očekuje se dodatnih 30-tak milijuna. Mogla bi to biti rekordna zarada od Lige prvaka u jednoj sezoni. Do sada su najviše zaradili u sezoni 2023/24. kada im je elitno natjecanje donijelpo 102.3 milijuna eura. Zanimljivo, u sezonama 2013/14. i 2015/16. kada su dogurali do finala i oba izgubili od Real Madrida zaradili su 52.6 i 69.6 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
NIJE BIO ZADOVOLJAN

Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući

Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca
EUROPSKA LIGA

Kiel - Nexe 30-27 (4-2): Našičani herojski pali u Njemačkoj nakon drame izvođenja sedmeraca

KIEL - NEXE 30-27 (4-2) U dramatičnoj završnici Kiel nije realizirao posljednji napad, pa je odluka o putniku na Final Four pala u raspucavanju sedmeraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026