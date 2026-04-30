Simeone: Kad utakmica završi 5-4 svi je hvale, a ja kažem: 'zabili su nam pet golova...'

Nakon rapsodije koju su nam u utorak priredili PSG i Bayern s devet golova, u drugom polufinalnom susretu Atletico Madrid i Arsenal odigrali su 1-1. Oba pogotka pala su iz jedanaesteraca; prvi je realizirao Gyokeres za “topnike”, a potom je u drugom poluvremenu s bijele točke za izjednačenje pogodio Alvarez.

Sve tako ostaje otvoreno za uzvrat koji se za šest dana igra u Londonu na Emiratesu. Nakon utakmice trener Atletico Diego Simeone dao je analizu susreta za Prime Video.

- Arsenal je nevjerojatna momčad koja je pobijedila u 10 utakmica u Ligi prvaka i tri puta remizirala. Prvo poluvrijeme bilo je taktičnije, s malo udaraca u okvir gola i nekoliko dobrih tranzicija. U drugom poluvremenu ubrzali smo tempo, a oni su usporili. Nismo uspjeli postići još jedan pogodak, ali odigrali smo dobru utakmicu.

Foto: Isabel Infantes

Argentinac nije mogao zaobići usporedbe s utakmicom koja se dan ranije igrala u Parizu.

- Kad utakmica završi 5-4, svi kažu: ‘Kakva sjajna utakmica.’ Ja kažem: zabili su nam pet golova. Ne znam je li to tako dobra utakmica za nas trenere, ali na televiziji je svakako bila prekrasna.

Tijekom samog susreta igru su zbog ozljeda morali napustiti i Álvarez te Giuliano Simeone.

- Álvarez je imao mali problem s gležnjem, a Sorloth je imao ozljedu tetive koljena. Želimo odigrati dobro i pokušat ćemo dati sve od sebe. Svi će se sigurno htjeti oporaviti kako bi nastupili, ali ne znam hoće li uspjeti.