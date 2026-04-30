ON IMA DRUGE IDEJE

Simeone: Kad utakmica završi 5-4 svi je hvale, a ja kažem: 'zabili su nam pet golova...'

Piše Domagoj Vugrinović,
Arsenal je nevjerojatna momčad koja je pobijedila u 10 utakmica u Ligi prvaka i tri puta remizirala. Prvo poluvrijeme bilo je taktičnije, s malo udaraca u okvir gola i nekoliko dobrih tranzicija, kazao je Simeone

Nakon rapsodije koju su nam u utorak priredili PSG i Bayern s devet golova, u drugom polufinalnom susretu Atletico Madrid i Arsenal odigrali su 1-1. Oba pogotka pala su iz jedanaesteraca; prvi je realizirao Gyokeres za “topnike”, a potom je u drugom poluvremenu s bijele točke za izjednačenje pogodio Alvarez.

Sve tako ostaje otvoreno za uzvrat koji se za šest dana igra u Londonu na Emiratesu. Nakon utakmice trener Atletico Diego Simeone dao je analizu susreta za Prime Video.

- Arsenal je nevjerojatna momčad koja je pobijedila u 10 utakmica u Ligi prvaka i tri puta remizirala. Prvo poluvrijeme bilo je taktičnije, s malo udaraca u okvir gola i nekoliko dobrih tranzicija. U drugom poluvremenu ubrzali smo tempo, a oni su usporili. Nismo uspjeli postići još jedan pogodak, ali odigrali smo dobru utakmicu.

Argentinac nije mogao zaobići usporedbe s utakmicom koja se dan ranije igrala u Parizu.

- Kad utakmica završi 5-4, svi kažu: ‘Kakva sjajna utakmica.’ Ja kažem: zabili su nam pet golova. Ne znam je li to tako dobra utakmica za nas trenere, ali na televiziji je svakako bila prekrasna.

LJUBAV JE PREVLADALA FOTO Hit nogometaš ostavio ju je zbog milijuna, ali sve mu je oprostila. Ponovno su zajedno
FOTO Hit nogometaš ostavio ju je zbog milijuna, ali sve mu je oprostila. Ponovno su zajedno

Tijekom samog susreta igru su zbog ozljeda morali napustiti i Álvarez te Giuliano Simeone.

- Álvarez je imao mali problem s gležnjem, a Sorloth je imao ozljedu tetive koljena. Želimo odigrati dobro i pokušat ćemo dati sve od sebe. Svi će se sigurno htjeti oporaviti kako bi nastupili, ali ne znam hoće li uspjeti.

FOTO Vedran Pavlek jednu je ženu vješto čuvao od javnosti: 'Više ne pitaju kad ću se ženiti'
LJUBAV IZA KAMERA

FOTO Vedran Pavlek jednu je ženu vješto čuvao od javnosti: 'Više ne pitaju kad ću se ženiti'

Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz
Afera trese skijanje, a Zubčić tajnovito objavio: 'Samo skupo'
ZAGONETNA PORUKA

Afera trese skijanje, a Zubčić tajnovito objavio: 'Samo skupo'

Dok hrvatska policija traga za Vedranom Pavlekom tajnovita objava Filipa Zubčića na društvenim mrežama dodatno je začinila ionako napetu situaciju
HNS za zelenim stolom odlučio putnika u HNL? Evo tko je dobio licenciju i tko će se morati žaliti
ODLUKE PRVOG STUPNJA

HNS za zelenim stolom odlučio putnika u HNL? Evo tko je dobio licenciju i tko će se morati žaliti

Drama u hrvatskom nogometu! Rudeš dobio licencu za HNL, dok Sesvete i Cibalia ostaju bez. Hoće li žalbena komisija promijeniti sudbinu klubova, saznat ćemo krajem svibnja

