Simeone nakon najveće transfer sage ljeta poručio Alvarezu: Sad si može srediti stvari u životu

Julián Álvarez se vratio u momčad Atlético Madrida nakon ljeta koje je obilježila transfer drama i njegova neskrivena želja za prelaskom u Barcelonu. Nakon što je transfer propao, a navijači ga dočekali zvižducima, oglasio se i trener Diego Simeone, koji je argentinskom napadaču poručio da razočaranje mora iskoristiti kao priliku za učenje i osobni rast.

Uoči gostovanja kod Athletic Cluba u Bilbau (subota, 16.15 sati), Simeone je potvrdio da će 26-godišnji napadač biti u konkurenciji za sastav. No, umjesto da se bavi njegovom minutažom, argentinski stručnjak iskoristio je konferenciju za novinare kako bi poslao snažnu poruku svom igraču i naglasio da ovo iskustvo mora iskoristiti za sazrijevanje.

​- Za mene je život pun prilika. A ovo je možda prilika koja je Juliánu dana da sredi cijeli niz stvari u svom životu.

​- Svi provodimo vrijeme učeći, a nažalost, previše vremena provodimo osuđujući. Svi sudimo. Moramo manje osuđivati i više se fokusirati na učenje. Mislim da je korak koji će Julián sigurno napraviti u svom životu čisto učenje. Ima priliku riješiti sve situacije unutar sebe kako bi postao bolja osoba.

Foto: JULIO MUNOZ/EPA

Simeone je dodao kako klub želi vidjeti Álvareza sretnog i fokusiranog na ono što najbolje radi, a to je zabijanje golova.

​- Želimo da bude dobro, zadovoljan i da nam zabija golove. To mu je jučer prenio i Paulo Futre u jednom lijepom, radosnom videu.

Simeoneov pomirljiv ton dolazi nakon iznimno mučnog razdoblja za Álvareza. Njegova javna želja da "ispuni san" prelaskom u Barcelonu izazvala je bijes navijača Atlética. Situacija je kulminirala na prvoj domaćoj utakmici sezone protiv Villarreala (2-2). Prizori s Metropolitanog bili su mučni: zviždalo mu se pri čitanju imena, tijekom zagrijavanja i posebno glasno kad je u 66. minuti ušao u igru. S tribina su se orile uvrede na račun Barcelone i skandiranja "Neka ode jednom zauvijek!".

Nakon posljednjeg zvižduka, dok su suigrači prilazili tribinama, Álvarez je, po uputi kluba, sam krenuo prema tunelu, ispraćen novim zvižducima. Prizor napadača koji sam, pognute glave, korača preko terena dok mu šal pada pod noge, simbolizirao je njegov nezavidan položaj.

Julian Alvarez left the pitch ALONE as his Atleti teammates applauded the fans at full time.



Relationship is gone. pic.twitter.com/zY3W1RY85Q — POOJA!!! (@PoojaMedia) August 23, 2026

Unatoč svemu, saga nije nužno gotova. Dok se Álvarez vratio treninzima i prihvatio ostanak, barem privremeno, Barcelona ne odustaje. Katalonski div navodno već priprema novu ponudu za siječanjski prijelazni rok. Očekuje se da će tada imati između 65 i 70 milijuna eura raspoloživog prostora unutar pravila financijskog fair-playa, što bi im moglo omogućiti da ponovno pokrenu operaciju koja se ljetos pokazala nemogućom.

S druge strane, uprava Atlética, na čelu s izvršnim direktorom Miguelom Ángelom Gil Marínom, zauzela je čvrst stav, poručivši da neće prodati igrača rivalu ni pod koju cijenu. Klub je čak prijavio Barcelonu Španjolskom nogometnom savezu (RFEF) zbog, kako tvrde, nepoštivanja procedura. Za sada, Simeone potvrđuje da je Álvarez ponovno dio momčadi i da se od njega očekuje maksimalan doprinos.

​- Trenira jako dobro, bit će pozvan, putovat će s grupom u Bilbao i od njega očekujemo najbolje, kao i od svih njegovih suigrača - zaključio je Simeone, nadajući se da će golovi zaliječiti rane nastale tijekom turbulentnog ljeta.

Foto: IMAGO/ALEJANDRO MATIAS/IMAGOSPOR