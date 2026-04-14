Simeone odbrusio zvijezdi Barce: Ako hoće igrati jedan na jedan neka ide igrati tenis

U utorak se vraća najelitnije nogometno natjecanje, Liga prvaka. Igraju se dva susreta četvrtfinala, a dvije momčadi love zaostatak. Barcelona će pokušati nadoknaditi dva gola razlike protiv Atletica, kao i Liverpool, koji je izgubio od PSG-a 2-0. Uoči utakmice oglasio se najbolji igrač Barcelone Lamine Yamal i, referirajući se na prvi susret, rekao da se nada da će mu trener Atletica omogućiti igru protiv samo jednog braniča.

U prvom susretu Atletico je potpuno zatvorio mladog Španjolca, a to im je omogućio izostanak Raphinhe, koji nije igrao zbog ozljede. U nekim situacijama čak su trojica braniča pratila Yamala. Njegova izjava brzo je postala viralna pa je došla i do Diega Simeonea, koji mu je britko odgovorio.

- Ako želi igrati jedan na jedan, može slobodno otići igrati tenis - poručio je Simeone.

Atletico u uzvratu na Wanda Metropolitanu ne treba juriti rezultat s obzirom na to da čak i s minimalnim porazom prolazi dalje. Da će u uzvratu igrati pragmatično, naglasio je Simeone.

- Znamo što nam je potrebno i igrat ćemo na način koji će nam osigurati prolazak dalje. Protivnika jako dobro poznajemo, svjesni smo njihovih kvaliteta, ali naš je cilj jasan - prolazak u sljedeću fazu - zaključio je trener madridske momčadi.