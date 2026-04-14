Evo gdje gledati Atletico - Barca i Liverpool - PSG u Ligi prvaka

Kakav nogometni dan! Dva spektakla u uzvratima četvrtfinala Lige prvaka, a ulog je ogroman - polufinale elitnog klupskog natjecanja.

Atletico Madrid - Barcelona 21.00 (Arena Sport 2)

Atletico Madrid dočekuje Barcelonu na Wandi Metropolitanu, a iz Katalonije nosi dva gola prednosti (2-0). Momčad Diega Simeonea imala je igrača više u većem dijelu susreta i uspjela to materijalizirati, ali igra Atletica nikoga nije oduševila. Barcelona je bila bolja i s igračem manje, a nakon utakmice je krivnju za poraz uprla u jednog čovjeka - suca Istvana Kovacsa.

Atletico i Barcelona sastali su se dvaput u eliminacijskoj fazi Lige prvaka i oba puta je prošao madridski klub - 2014. i 2016. Samo ove sezone u svim natjecanjima sastali su se već pet puta, a uspješnija je Barcelona s tri pobjede, dok Atletico ima dvije. Tko prođe, igrat će protiv Arsenala ili Sportinga u polufinalu.

Barceloni će nedostajati Raphinha zbog ozljede i Cubarsi zbog suspenzije, dok bi ostali igrači trebali biti spremni, a kod Atletica nema Pubilla zbog akumuliranih žutih kartona, dok su upitni Oblak, Gimenez i Cardoso. Utakmicu sudi Clement Turpin, a prijenos je na Areni Sport 2.

Liverpool - PSG 21.00 (Arena Sport 1)

Liverpool će protiv PSG-a tražiti preokret nakon pobjede Parižana u prvoj utakmici (2-0). "Redsi" ne briljiraju ove sezone, ali na Anfieldu igraju znatno bolje nego u gostima, a bilo je tako i protiv Galatasaraya (4-0), koji ih je pobijedio u prvoj utakmici osmine finala (1-0). Ove dvije momčadi sastale su se u osmini finala prije godinu dana, a tad je PSG prošao dalje nakon raspucavanja penala i otišao sve do osvajanja trofeja.

Engleski prvak će u dvoboj ući bez Alissona, Bradleya, Leonija, Bajčetića i Enda, a Parižani će igrati bez Barcole i Fabiana Ruiza. Pobjednik ovoga dvoboja u polufinalu ide na Real ili Bayern.

Utakmicu u Liverpoolu sudi Maurizio Mariani, a prijenos je na Areni Sport 1.