Simeone: S prijezirom nas hvale elokventniji, no nismo mi glupi

Uzvratna utakmica četvrtfinala Lige prvaka između Atletico Madrida i Manchester Cityja ponudila je baš sve osim nogometa.

Posebno je bio žestok kraj utakmice kada je Atletico 'osjetio krv'. Na koncu smo skoro i vidjeli krv u tunelu nakon što je eskaliralo... Svemu je prethodio incident uz aut liniju kada je Felipe nesportski udario Fodena, a onda se još umiješao i Savić. Kako god, Diego Simeone nije smirivao strasti, već je uletio na teren i uključio se u raspravu. Na koncu ga je Oblak morao smirivati.

- Ne moram davati mišljenje govori li netko dobro ili ne. S prijezirom nas hvale elokventniji, inteligentniji. Ali nismo ni mi, koji smo malo manje elokventniji, toliko glupi - rekao je Cholo nakon utakmice na novinarski upit o Guardiolinom nepoštivanju.

Posljednjih desetak minuta utakmice, Cityjevi igrači krali su vrijeme valjajući se po podu do iznemoglosti. To nikako nije dobro sjelo Argentincu.

- Ja? Ma, ne. Pljeskao sam navijačima jer su cijenili trud momčadi - rekao je Simeone pa zaključio:

- Čestitam suparniku koji je odigrao odličnu utakmicu i igrao nogomet na koji smo uvijek navikli.

Tko gubi, ima se pravo ljutiti A onaj tko je pobijedio, ima pravo slaviti. Pep Guardiola postao je prvi trener koji se plasirao u polufinale Lige prvaka čak devet puta.

- Nemojte me krivo shvatiti, nikad nisam kritizirao Atletico. Pritisnuli su nas, zaboravili smo kako igrati. To su njihove zasluge. Slavimo, ali smo mogli ispasti u drugom poluvremenu. Bili smo u velikim, velikim problemima. Imali su prilike za zabiti, no na kraju nisu - rekao je Pep.

U polufinalu će City igrati protiv 'mačke s devet života' - Reala.

- Ako ćemo igrati kao u drugom poluvremenu na Wandi, nemamo šanse - zaključio je Španjolac.

