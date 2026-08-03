Simon za 24sata: Rekao sam šefu Žalgirisa da uzme Sopića, zbog njega dobio šamar od žene
Predsjednik sljedećeg Dinamova europskog suparnika je Mantas Kalnietis, nekada košarkaški reprezentativac Litve i veliki prijatelj Simona s kojim je dijelio svlačionicu u Rusiji i Italiji
Dinamo put do Lige prvaka traži preko litavskog Kauno Žalgirisa na čijoj klupi sjedi - Željko Sopić. Priča o litavskom prvaku je vrlo zanimljiva, predsjednik tog kluba je Mantas Kalnietis (39), nekadašnji košarkaški reprezentativac Litve i jedan od najboljih prijatelja velikog dinamovca - Krunoslava Simona (41). Kalnietis i Simon se poznaju godinama, zajedno su košarkašku karijeru gradili u ruskom Lokomotiv Kubanu i talijanskoj Olimpiji Milano.