Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: SJAJNA IZVEDBA

SIMULTANKA PJACE Zabio je dva gola i izdominirao u Europi! Pogledajte sjajne brojke Hrvata

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
SIMULTANKA PJACE Zabio je dva gola i izdominirao u Europi! Pogledajte sjajne brojke Hrvata
3
Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pjaca eksplodirao u Europi! Dva gola za Twente i ocjena 9,1 u remiju s DAC-om, a Nizozemci prošli dalje s ukupnih 9-3

Admiral

Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Marko Pjaca (31) zabio je dva gola za Twente u uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv slovačkog DAC-a iz Dunajske Strede.

Zagrepčanin je, po ulasku u igru početkom drugog poluvremena, zabio u 51. i 93. minuti u remiju 3-3, a u prvom dvoboju nizozemski klub osigurao je prolazak u play-off visokom pobjedom 6-0 pa je ukupno završilo čak 9-3.

DAC 1904 0 - [2] FC Twente (0-8 on agg.) - Marko Pjaca 51'
by u/BoomBoomLinssen in soccer

Za sjajnu predstavu dobio je ocjenu 9,1 Sofascorea, imao je četiri udarca u okvir iz pet pokušaja, jedno ključno dodavanje, samo jedno pogrešno dodavanje i sve tri točne duge lopte.

Statistika Marka Pjace

Foto: Sofascore za 24sata

Pjaca je u Twente stigao u rujnu 2025. nakon sporazumnog raskida ugovora s Dinamom, ugovor mu vrijedi do kraja tekuće sezone. Bili su mu to četvrti i peti gol u 33. nastupu za klub iz grada Enschedea.

DAC 1904 3 - [3] FC Twente (3-9 on agg.) - Marko Pjaca 90+3'
by u/BoomBoomLinssen in soccer

Twente će za europsku jesen igrati protiv Qarabaga koji je iznenađujuće u Azerbajdžanu okrenuo zaostatak 1-0 protiv Dinamo Kijeva i pobjedom 2-0 prošao u četvrto pretkolo. Nizozemci su domaćini prve utakmice 20. kolovoza, uzvrat je 27. kolovoza u Bakuu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!
POGLEDAJTE GALERIJU

MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026