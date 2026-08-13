SIMULTANKA PJACE Zabio je dva gola i izdominirao u Europi! Pogledajte sjajne brojke Hrvata

Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Marko Pjaca (31) zabio je dva gola za Twente u uzvratu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv slovačkog DAC-a iz Dunajske Strede.

Zagrepčanin je, po ulasku u igru početkom drugog poluvremena, zabio u 51. i 93. minuti u remiju 3-3, a u prvom dvoboju nizozemski klub osigurao je prolazak u play-off visokom pobjedom 6-0 pa je ukupno završilo čak 9-3.

Za sjajnu predstavu dobio je ocjenu 9,1 Sofascorea, imao je četiri udarca u okvir iz pet pokušaja, jedno ključno dodavanje, samo jedno pogrešno dodavanje i sve tri točne duge lopte.

Statistika Marka Pjace

Foto: Sofascore za 24sata

Pjaca je u Twente stigao u rujnu 2025. nakon sporazumnog raskida ugovora s Dinamom, ugovor mu vrijedi do kraja tekuće sezone. Bili su mu to četvrti i peti gol u 33. nastupu za klub iz grada Enschedea.

Twente će za europsku jesen igrati protiv Qarabaga koji je iznenađujuće u Azerbajdžanu okrenuo zaostatak 1-0 protiv Dinamo Kijeva i pobjedom 2-0 prošao u četvrto pretkolo. Nizozemci su domaćini prve utakmice 20. kolovoza, uzvrat je 27. kolovoza u Bakuu.