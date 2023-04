Šimunić: Sviđa mi se naš slogan 'Totalno drukčiji od drugih', ja se s tim baš mogu identificirati!

Rudeš opet piše jednu zanimljivu nogometnu priču. Kvartovski klub iz zapadnog dijela Grada Zagreba uspješno plovi prema povratku u prvoligaško društvu. Rudešani dominiraju drugoligaškom konkurencijom, trenutačno imaju devet bodova viška u odnosu na drugoplasirani Vukovar, čak 12 bodova više od trećeplasirane Cibalije.

U Rudešu traju pripreme za povratak na prvoligašku scenu, a u klubu su odlučili glavne upravljačke funkcije odlučili dati dokazanima nogometnim imenima. Silvio Marić tako je već dulje vrijeme sportski direktor Rudeša, dok je predsjednik kluba nedavno postao Josip Šimunić.

- Velika mi je čast prihvatiti ovaj izazov, biti na čelu ovakvog kvartovskog kluba. Zahvaljujem se ljudima koji su tu uz mene, dosadašnjem predsjedniku Peri Klariću, direktoru Stipi Čondriću, sportskom direktoru Silviju Mariću..., svi su puno uložili u rast ovog kluba. Posljednje četiri godine sam puno naučio u HNS-u, siguran sam da Rudešu mogu puno pomoći, najviše u radu omladinskog pogona - poručio je Josip Šimunić, pa nastavio:

- Rudeš danas ima 520 djece u omladinskoj školi, tu će uvijek netko isplivati na površinu. Dečki u klubu rade sjajan posao, svi smo uvjereni kako ćemo za dva tjedna i matematički biti prvoligaši. Imamo sve predispozicije kako bi ovdje stvorili velik klub, ali jedan bez drugoga ne možemo. Ni na terenu, ni izvan njega.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Josip Šimunić je već dulje vrijeme "blizak" Rudešu...

- Odavno imam simpatije prema Rudešu, duga je to priča. I ponosan sam na sve ljude koji su dio ovog kluba, svi zajedno ćemo ući u Prvu ligu, a tamo se želimo zadržati dulje vrijeme. Ništa mi u životu nije bilo poklonjeno, nikad nisam išao "lakšim putem", tako će biti i sada. Ali uvjeren sam kako ćemo uspješno parirati Dinamu, Hajduku i ostalim hrvatskim prvoligašima.

'Promovirat ćemo mlade igrače'

Vaši ciljevi?

- Moja, ali i naša želja, je jedan dan igrati Prvu ligu u Rudešu. Voljeli bi kao i svi drugi igrati 18 utakmica na svom terenu, a u 18 u gostima, ovako ćemo imati 36 gostovanja. A u Rudešu želimo biti konkurentni, u prvu momčad promovirati mlade igrače. Znam, puno klubova uvijek priča kako žele promovirati mlade, ali rijetki to i rade. Opet, ne želim pričati o drugim klubovima, želim samo o Rudešu.

Vi ste posljednjih godina bili izbornik U-19 reprezentacije, sad ste se bacili u "predsjedničke vode". Gdje se vidite u nogometu?

- Iskreno, mene zanimaju sve funkcije u nogometu, oduvijek me zanimalo kako funkcionira neki klub. I sad ću to sve vidjeti, doživjeti iz prve ruke. Iako, imam već dosta informacija, igram i za veterane Rudeša, pa sam se često zanimao za neke stvari oko kluba. Zanima me i ta birokracija, cijela papirologija. Ma u svakom ću trenutku braniti interese kluba, to je najvažnije.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Koliko vas još intrigira trenerski posao?

- Polako, vidjet ćemo. Volio bih jednog dana biti samostalan trener u nekom klubu, okušao sam se već kao izbornik, ali to su potpuno drugačije uloge.

'Nije me pogodila smjena u HNS-u'

Je li vas pogodila smjena u HNS-u?

- Ma nije. Tamo sam bio četiri godine, u prvom dijelu mog mandata malo nas je zeznula korona. Cilj nam je bio plasman na Europsko prvenstvo, ali u tome nisam uspio. Stigli smo do zadnjeg, elitnog kola, ali nismo otišli dalje. Rekao bih da se najteže plasirati na Europsko prvenstvo do 19 godina, to je jedino Uefino natjecanje na kojem nastupa samo osam momčadi, na Euru do 17 i Euru do 21 godine nastupa 16 reprezentacija. Nismo uspjeli i to je nogomet. Onome tko će me naslijediti na izborničkoj poziciji U-19 reprezentacije želim puno sreće i uspjeha.

Rudeš bi od vas mogao imati velike koristi, svojim poznanstvima na nogometnoj sceni možete klubu otvoriti mnoga vrata...

- Hvala Bogu, poznajem puno ljudi u nogometu, ali i izvan njega. Uvijek će mi na prvom mjestu biti interesi Rudeša, a još prije 20-tak godina sam čuo izjavu Ulija Hoenessa, čovjeka koji je je godinama vodio Bayern. Pitali su ga kako se treba voditi klub, a on je jednostavno odgovorio "Klub se vodio kao obitelj". I to je poanta cijele priče.

Foto: HNTV

Rudešani se ponose svojom krilaticom "Totalno drukčiji od drugih", kako se vi tu snalazite?

- Totalno drukčiji od drugih? E, meni taj slogan stvarno paše, haha. Ali vjerujem kako se svi u klubu možemo identificirati s tim sloganom - završio je dobro raspoloženih Josip Šimunić.

'Ne možemo ništa bez Grada'

Silvio Marić među prvima je čestitao bivšem suigraču na dolasku u Rudeš.

- Zahvaljujem se Joeu što je našao vremena za nas, velika je ovo stvar za Rudeš, ali i hrvatski nogomet. O Josipu Šimuniću ne treba trošiti riječi, imao je sjajnu igračku karijeru, priča puno jezika, pa ne znam možemo li na ovoj funkciji imati kompetentniju osobu. Želim mu puno sreće, neka odvede klub u onom smjeru koji svi skupa priželjkujemo - poručio je Marić.

Rudešani se vesele Prvoj HNL koji bi sljedeće sezone igrali u - Kranjčevićevoj ulici. Njihov domaći stadion u Rudešu još nema sve potrebne licencije za prvoligaški nogomet, iako u klubu marljivo rade i na tom planu, pregovori s Gradom svakim su danom sve intenzivniji. Ali, u Rudešu se ozbiljno pripremaju za Prvu HNL u kojoj dogodine ne žele biti samo promatrači...

- Ma još puno uvjeta nam treba kako bi Prvu HNL mogli igrati na domaćem travnjaku gdje nismo poraženi više od dvije godine. Što nam treba? Reflektori, natkrivene tribine, još nekih 1000 sjedećih mjesta, brojači karata, ma čak bi i teren morali pomicati. Ali, sve se to može složiti uz volju Grada. Jednostavno, ne postoji model po kojem mi možemo nešto neovisno raditi, bez dogovora s Gradom, a tu onda uvijek dugo traje cijela papirologija - kaže direktor kluba Stipe Čondrić.

