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Sin (17) Lleytona Hewitta stigao do prve pobjede na ATP Touru

Piše HINA,
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Sin (17) Lleytona Hewitta stigao do prve pobjede na ATP Touru
Foto: Toby Melville
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Mladi Australac je u Washington stigao kao 612. igrač svijeta te je prethodno bio uspješan u kvalifikacijama za nastup u glavnom ždrijebu

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Sin bivšeg prvog tenisača svijeta Lleytona Hewitta, 17-godišnji Cruz Hewitt ostvario je svoju prvu pobjedu na ATP Touru u karijeri svladavši u 1. kolu turnira u Washingtonu Amerikanca Marcosa Girona sa 6-3, 6-4. Mladi Australac je u Washington stigao kao 612. igrač svijeta te je prethodno bio uspješan u kvalifikacijama za nastup u glavnom ždrijebu.

Ranije ovoga ljeta Cruz Hewitt je igrao i u finalu juniorskog Wimbledona u ojem je izgubio od Amerikanca Jordana Leea. Njegov je otac osvojio naslov u Washingtonu 2004.

- Bio je ovo moj prvi dvoboj u glavnom ždrijebu i otac mi je rekao samo da uživam u atmosferi i publici. Pokušao sam ga poslušati najbolje što sam mogao iako sam osjetio nešto pritiska. Zadovoljan sam kako sam se s time nosio - rekao je Cruz Hewitt koji će u 2. kolu imati vrlo težak zadatak jer ga čeka bolji iz ogleda Grka Stefanosa Tsitsipasa i sunarodnjaka Alexa de Minaura.

- Igrati protiv Alexa na istom terenu bilo bi poput sna. On mi je kao stariji brat, znam ga praktički čitav život, lani je bio kod nas doma i za Božić. Toliko sam toga naučio od njega - dodao je mladi Hewitt.

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