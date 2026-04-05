Obavijesti

Sport

Komentari 1
VIDEO: HEROJ NA GOLU

Sin bivšeg 'vatrenog' odveo BiH na SP pa odigrao susret života!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Sin bivšeg 'vatrenog' odveo BiH na SP pa odigrao susret života!
Foto: Andreas Gora/DPA

Nikola Vasilj bio je prvo ime St. Paulija koji je izvukao jako važan bod kod Uniona u Berlinu. Vasilj je branio čudesno, imao je osam obrana i tako postao heroj kluba koji se bori za ostanak

U uzbudljivom dvoboju 28. kola njemačke Bundeslige, odigranom u glavnom gradu Njemačke, Union Berlin i St. Pauli podijelili su bodove odigravši 1-1. Iako su domaćini dominirali većim dijelom susreta, gosti iz Hamburga mogu slaviti ovaj bod kao pobjedu, a za to imaju svom golmanu Nikoli Vasilju. Bosanskohercegovački reprezentativac pružio je partiju života i bio apsolutni junak utakmice. Hrvatski reprezentativac Josip Juranović cijeli je susret pratio s klupe za pričuve Uniona.

1. FC Union Berlin - FC St. Pauli
Foto: Andreas Gora/DPA

St. Pauli je hrabro ušao u utakmicu i poveo u 25. minuti preko Mathiasa Pereire Lagea. No, nakon izjednačujućeg pogotka Andreja Ilića glavom u 52. minuti, počeo je pravi pritisak Uniona. Domaćini su nizali prilike, ali su se svaki put sudarili s neprelaznim zidom na golu gostiju. Nikola Vasilj upisao je čak osam obrana, a statistika otkriva da je čak šest udaraca zaustavio unutar šesnaesterca.

Posebno su impresivne bile njegove dvostruke intervencije kojima je u istom napadu zaustavljao pokušaje Andreja Ilića i Derricka Köhna. Unatoč jednoj pogrešci u predaji lopte, odmah se iskupio novom obranom i pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu. Za svoju je izvedbu dobio visoku Sofascore ocjenu 9.

Vasiljeve obrane pogledajte OVDJE.

Ovaj remi ima neprocjenjivu vrijednost za momčad iz Hamburga. St. Pauli je s 25 bodova ostao na 16. mjestu, koje na kraju sezone vodi u neizvjesno doigravanje za ostanak u eliti. Dramatičnost susreta dodatno je pojačana u samoj završnici, kada je kapetan Jackson Irvine isključen, pa je St. Pauli posljednje tri minute morao igrati s igračem manje. No, čak ni to nije bilo dovoljno da se slomi Vasilja i njegovu obranu. Ovaj nastup nastavak je fantastične forme koju je pokazao i u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, kada je bio ključni igrač u povijesnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i rezultati HNL-a

ŽIVI 'LAGANO'

FOTO Luksuzno carstvo Michaela Jordana: Jahtom zagospodario Splitom, a u garaži samo jurilice

ZVIJEZDA TENISKOG MEČA

FOTO Sjećate se nje? Zanosna crnka ušla u splitsku dvoranu i vrijeme je stalo. Evo tko je ona

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026