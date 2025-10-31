Sin Cristiana Ronalda dobio Lamborghini od 265.000 eura! Zasad će samo stajati u garaži

Vijest da je sin nogometne ikone Cristiana Ronalda, Cristiano Ronaldo Jr., s 15 godina postao vlasnikom svog prvog automobila, i to ne bilo kakvog, već Lamborghinija Urus S, brzinom munje je obišla svijet.

Mladi nogometaš, koji korača stopama slavnog oca, navodno se pohvalio bijelom "zvijeri" na svom Instagram profilu uz jednostavan opis: "Moj prvi auto", prenosi Marca.

Dok je Cristiano Ronaldo stariji na početku svoje karijere u Manchester Unitedu kupio Audi S3, njegov sin je ljestvicu podigao na sasvim novu razinu. Riječ je o Lamborghini Urus S modelu, luksuznom SUV-u čija se vrijednost procjenjuje na oko 265.000 eura. Navodno mu ga je otac poklonio povodom debija za portugalsku U-16 nogometnu reprezentaciju.

Ovaj automobil nije samo simbol statusa, već i demonstracija sirove snage. Pokreće ga V8 biturbo motor koji razvija nevjerojatnih 650 konjskih snaga. Unatoč masi od 2,3 tone, Urus S ubrzava od 0 do 100 km/h za samo 3,5 sekundi, a maksimalna brzina mu doseže vrtoglavih 305 km/h. Poznavatelji su primijetili da model na fotografiji ne uključuje kozmetičke promjene uvedene 2025. godine, što je potaknulo špekulacije da bi se moglo raditi o jednom od automobila iz bogate kolekcije njegova oca. Poznato je da Cristiano Ronaldo posjeduje zbirku koja broji više od 20 superautomobila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na preko 25 milijuna dolara, pa se čini mogućim da je sinu jednostavno proslijedio jedan od svojih modela kao poklon.

Čakovec: Cristiano Ronaldo junior slavio osvajanje turnira s bakom | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Cijela priča dobiva pomalo apsurdnu notu kada se u obzir uzme zakonska regulativa. Obitelj Ronaldo trenutno živi u Saudijskoj Arabiji, gdje Cristiano Sr. igra za klub Al-Nassr. U toj zemlji, minimalna dob za legalno upravljanje vozilom je 18 godina. To znači da će Cristiano Jr., čak i ako je doista postao vlasnik ovog superautomobila, morati pričekati još tri duge godine prije nego što sjedne za volan.

Do tada, u performansama svog limenog ljubimca moći će uživati isključivo s mjesta suvozača. Iako neki izvori navode mogućnost dobivanja privremene dozvole sa 17 godina uz nadzor odrasle osobe, puno uživanje u vožnji ostaje rezervirano za punoljetnost.