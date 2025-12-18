Obavijesti

Sport

Komentari 1
OBITELJ "ROSSONERA"

Sin Milanove legende potpisao profesionalni ugovor s klubom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sin Milanove legende potpisao profesionalni ugovor s klubom
Foto: Instagram

Vincent Ibrahimović, sin slavnog Zlatana, potpisao ugovor s Milanom! Mladi veznjak ulazi u projekt Milan Futuro, a Zlatan ostaje savjetnik RedBird Capitala

Sin švedske nogometne zvijezde Zlatana Ibrahimovića, 17-godišnji Vincent Ibrahimović potpisao je profesionalni ugovor s Milanom, objavili su "rossoneri".

"Vincent Zlatan Seger Ibrahimović potpisao je s Milanom svoj prvi profesionalni ugovor. Veznjak, rođen 2008. godine, bit će uključen u projekt Milan Futuro, inicijativu posvećenu rastu i razvoju mladih talenata," objavio je Milan.

Zlatan Ibrahimović je tijekom dva mandata u Milanu, od 2010. do 2012. i od 2020. do 2023. godine, odigrao 163 utakmice za slavni talijanski klub postigavši 93 gola.

Tijekom karijere je igrao i za Malmo, Ajax, Juventus, Inter, Barcelonu, PSG, Manchester United i LA Galaxy. Od prosinca 2023. Ibrahimović je savjetnik američkih vlasnika AC Milana, RedBird Capitala. Pored Vincenta i najstariji Zlatanov sin, 19-godišnji Maximilian, član je Milana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali
DRAMA BIVŠEG REALOVCA

FOTO On danas prijeti Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Rezultati ga šokirali

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom
ONA GA TUŽILA

FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom

Alexis Mac Allister nogometaš je Liverpoola, a 2022. godine je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru. Na terenu je sjajan, a van njega nestašan. Dugogodišnju partnericu varao je s njezinom prijateljicom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025