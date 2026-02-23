Obavijesti

Sport

Komentari 0
JABUKA NE PADA DALEKO...

Tata i sin s Poljuda komentirali utakmicu. Za različite televizije!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Tata i sin s Poljuda komentirali utakmicu. Za različite televizije!
Foto: Instagram

Šira javnost upoznala je Tina Velu kao natjecatelja u popularnom sportskom kvizu Rizik ili Oprez, a sad radi kao komentator za Hajduk Digital TV. Njegov otac Željko proslavljeni je hrvatski komentator

Admiral

U derbiju 23. kola Hrvatske nogometne lige na Poljudu su snage odmjerili Hajduk i Rijeka, a tri boda ostala su u Splitu zahvaljujući pobjedničkom golu Marka Livaje u drugom poluvremenu. Utakmica na Poljudu bila je od posebne važnosti za proslavljenog hrvatskog komentatora Željka Velu.

Naime, ovaj 56-godišnjak utakmicu je komentirao u blizini svojeg sina Tina, koji je i sam postao prepoznatljiv glas iza mikrofona. 

"Piše se povijest: prvi put otac i sin na istoj utakmici za dvije različite televizije", napisao je Tino, dodavši na kraju duhoviti i autoironični hashtag "#nepobaby".

Foto: Instagram

Šira javnost upoznala ga je kao natjecatelja u popularnom sportskom kvizu Rizik ili Oprez gdje je svojim znanjem i kompetitivnošću stigao do samog finala druge sezone. Inače, Tino komentira za Hajduk Digital TV, dok je Željko komentirao HNL za HRT 2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah
IDI ILI OSTANI

Ibra dao ultimatum Modriću?! Od Hrvata želi odgovor odmah

Zlatan Ibrahimović dao je ultimatum Luki Modriću. Legenda Milana traži brzu odluku o budućnosti 'vatrenog' kapetana u klubu. Modrić je u top formi, a Milan želi da ostane na San Siru i iduće sezone

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026