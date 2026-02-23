Tata i sin s Poljuda komentirali utakmicu. Za različite televizije!

U derbiju 23. kola Hrvatske nogometne lige na Poljudu su snage odmjerili Hajduk i Rijeka, a tri boda ostala su u Splitu zahvaljujući pobjedničkom golu Marka Livaje u drugom poluvremenu. Utakmica na Poljudu bila je od posebne važnosti za proslavljenog hrvatskog komentatora Željka Velu.

Naime, ovaj 56-godišnjak utakmicu je komentirao u blizini svojeg sina Tina, koji je i sam postao prepoznatljiv glas iza mikrofona.

"Piše se povijest: prvi put otac i sin na istoj utakmici za dvije različite televizije", napisao je Tino, dodavši na kraju duhoviti i autoironični hashtag "#nepobaby".

Foto: Instagram

Šira javnost upoznala ga je kao natjecatelja u popularnom sportskom kvizu Rizik ili Oprez gdje je svojim znanjem i kompetitivnošću stigao do samog finala druge sezone. Inače, Tino komentira za Hajduk Digital TV, dok je Željko komentirao HNL za HRT 2.