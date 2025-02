Sindik: 'Jubilarni 25. splitski maraton oborit će sve rekorde'

U organizaciji Sportskog kluba Split maraton od 14. do 16. veljače 2025. godine u Splitu će se održati jubilarni 25. Split maraton. Uz prvog čovjeka manifestacije Kristijana Sindika o vrijednom jubileju i onome što nas očekuje narednih dana govorili su Ivica Puljak, gradonačelnik grada Splita, Dalibor Ninčević, gradonačelnik grada Solina, Stipe Čogelja, zamjenik Župana Splitsko-dalmatinske županije, Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita te Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Split: Najavljen 25. splitski maraton | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ovogodišnji 25. Split maraton prepun je novosti, od nove staze maratona, preko novih utrka, novih startnih lokacija do rekordnih 3500 trkača iz 61 zemlje svijeta od kojih su 40% žene. Događanja u okviru manifestacije započinju u petak 16. veljače, otvaranjem sportskog sajma ST EXPO u sportskoj dvorani Arapovac u Solinu a završavaju u nedjelju 16 veljače. Utrka maratona na 42 km na rasporedu je 16. veljače od 9:00 sati i na njoj se očekuje 700 trkača, polumaraton starta u isto vrijeme s čak 1.600 prijavljenih trkača, u 8:40 startaju utrke na 10 kilometara, dok su 15. veljače na rasporedu obiteljske utrke na dva i pet kilometara.

Kristijan Sindik, predsjednik Organizacijskog odbora 25. Split maratona izrazio je zadovoljstvo što je jubilarna 25. manifestacija posebna po svom sadržaju:

- Iza nas je godina dana predanog rada na pripremi jubilarnog 25. izdanja Split maratona. Odmah po završetku prošlogodišnje utrke, postavili smo ispred sebe novi izazov, učiniti obljetnicu zaista posebnom. I uspjeli smo! Ove godine imamo u velikoj mjeri novu stazu maratona koja povezuje dva Dioklecijanova grada – antičku Salonu i Split. Ruta sada uključuje i izvor Jadra te Gospin otok, a start maratona i polumaratona premješten je ispred zgrade Banovine. Broj sudionika nikad nije bio veći, a posebno se ističe rekordan odaziv (680 trkača) na kraljevsku utrku od 42 km. Utrka na 10 km prava je sportska poslastica – starta na stadionu Poljud dvadesetak minuta prije maratona i polumaratona, s direktnim prijenosom na Rivi, gdje se nalazi cilj svih utrka.

Split: Najavljen 25. splitski maraton | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Predsjednik Organizacijskog odbora dodatno je pojasnio promjenu datuma utrke:

- Sigurno ste primijetili da maraton ove godine ima novi datum, umjesto posljednje, sada se održava pretposljednje nedjelje u veljači. Sasvim slučajno, to ove godine pada baš na Valentinovo, što se savršeno uklopilo u naš novi slogan "Split marathon – my run story"

Kao i svake godine, Sindik je istaknuo logističku zahtjevnost organizacije te zahvalio svima koji su doprinijeli da se utrke održe:

- Stiže nam elita pa očekujemo i odlične rezultate, ali ono što me posebno raduje su nova lica, ne samo među trkačima, već i u organizaciji, volontiranju i navijanju. To je još jedna potvrda da je Split marathon, otkako je izašao iz okvira Marjana, postao jedan od najvažnijih i najljepših sportskih simbola Splita. U gradu sporta kakav je Split, to je poseban izazov i veliki uspjeh. Ove godine će nas poslužiti i vrijeme. Znamo da ne postoji loše vrijeme za trčanje, ali izgleda da će nas ove godine konačno obasjati i sunce. Nakon svih onih izdanja u kojima smo imali i snijeg, i olujnu buru, i orkansko jugo, i kišu..., red je da nas napokon isprati vedro nebo - rekao je Kristijan Sindik na kraju svoga izlaganja.

Split: Pobjednici maratona na 24. Split maratonu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ivica Puljak, gradonačelnik grada Splita istaknuo je kako je Split maraton više od sportskog događaja:

- To je slavlje zajedništva, zdravog života i ljubavi prema našem predivnom gradu. Ove godine, kada obilježavamo 25. obljetnicu ovog jedinstvenog događaja, ponosni smo što će tisuće trkača iz cijelog svijeta uživati u našim ulicama, našoj povijesti i atmosferi koja čini Split posebnim. Grad Split će, kao i uvijek, osigurati podršku u organizaciji i učiniti sve kako bi svi sudionici i građani uživali u sigurnom i nezaboravnom događaju. Hvala organizatorima, volonterima i svima koji svojim trudom i energijom omogućuju da Split maraton iz godine u godinu raste. Pozivam naše sugrađane da se pridruže, bilo kao trkači, navijači ili volonteri, i zajedno pokažemo zašto je Split grad sporta, srdačnosti i jedinstvenih trenutaka. Svim trkačicama i trkačima želim puno uspjeha i nezaboravno iskustvo u našem gradu. Vidimo se na Zapadnoj obali 16. veljače, spremni za još jedan maraton za pamćenje.

GradonačeInik grada Solina, Dalibor Ninčević, izrazio je zadovoljstvo što je grad Solin šesti put za redom sudomaćin ove iznimno vrijedne međunarodne sportske priče:

- Posebno raduje činjenica da se pored dosadašnjih dionica maratona, solinska ruta, pored vranjičkog poluotoka, proširila i na antičku Salonu pa sve do novouređenog izletišta, odnosno do izvora rijeke Jadro. Maraton donosi prepoznatljivost, posebnost te pridonosi raznolikosti ponude grada Solina, osobito onoj koja je usmjerena prema razvoju sportskog turizma. Iz godine u godinu ova manifestacija privlači sve veći broj ljudi iz cijeloga svijeta što potvrđuje ogroman interes i za ovogodišnji 25. po redu. Najvažnije od svega, trčanjem se promiče zdrav duh i briga o svom zdravlju, skrećemo pažnju na važnost bavljenja sportom i koliko aktivnost utječe na kvalitetu života. Hvala organizatorima i volonterima koji stoje iza ove iznimno zahtjevne manifestacije - kazao je Ninčević te zaželio uspješnu utrku svim trkačima.

Split: Pobjednici maratona na 24. Split maratonu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U ime Splitsko-dalmatinske županije, održavanje manifestacije pozdravio je Stipe Čogelja, zamjenik Župana:

- Ovo je događaj od iznimnog značaja za turističku promociju Splita i Splitsko-dalmatinsku županije, stoga nam podrška maratonu i u ovoj godini pruža iznimno zadovoljstvo jer se savršeno uklapa u dugoročnu viziju strateškog opredjeljenja naše Županije ka održivom turizmu kroz etabliranje međunarodno prepoznatljivih manifestacija.

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić naglasila je kako manifestacija nije samo sportski događaj, već doživljaj koji spaja ljubav prema trčanju, jedinstvenu ljepotu našeg grada i nevjerojatnu energiju sudionika iz cijelog svijeta:

- Ponosni smo što Split i ove godine postaje središte međunarodne trkačke zajednice, promičući zdrav način života, sportski duh i turističku ponudu destinacije. Posebno nas veseli što Split maraton iz godine u godinu raste, privlačeći sve veći broj natjecatelja i posjetitelja. Turistička zajednica grada Splita s velikim zadovoljstvom podržava ovaj događaj koji značajno doprinosi razvoju sportskog turizma te pozicioniranju Splita kao destinacije idealne za aktivan odmor. A ima i nezamjenjivu ulogu u promicanju zdravog načina života među našim stanovništvom te potiče sport i rekreaciju kao dio svakodnevnog života. To je sjajan primjer kako sport može postati snažan ambasador destinacije. Želimo svim trkačima puno uspjeha i nezaboravno iskustvo trčanja kroz naš predivni grad.

Split: Pobjednici maratona na 24. Split maratonu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Manifestacija naglašava prepoznatljivost Splita i Dalmacije kao nezaobilazne destinacije za ljubitelje sporta i rekreacije, naglasila je Jurana Batovanja, zamjenica direktorice TZ Splitsko-dalmatinske županije:

- Ova manifestacija svijetu šalje snažnu poruku o važnosti očuvanja našeg bogatog sportskog nasljeđa, koje je utkano u samu srž naše kulture i duha. Ovogodišnje izdanje manifestacije dodatno ističe kulturne ljepote naše Županije, povezujući Split, Solin i Salonu tj. povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost Njegova neosporna važnost prožima se upravo kroz one vrijednosti na koje stavljamo naglasak, na autentičnost, na prirodne i kulturne ljepote, na naše običaje, te time ostavlja neizbrisiv trag ne samo na trkačkim stazama već i u srcima svih koji sudjeluju ili promatraju ovu iznimnu manifestaciju. Kroz jedinstvenu kombinaciju sportskih izazova, kulturne baštine i društvenog angažmana postaje nezaobilazno iskustvo koje nadmašuje granice samog sporta.