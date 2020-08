Kakva je sada va\u0161a budu\u0107nost? Ostajete li u Speziji?

'Sine, sad ćeš čuvati Ronalda, Zlatana Ibrahimovića i Lukakua'

<p>Uh, jučer sam poslije utakmice malo popričao s tatom, pa me pitao mogu li vjerovati da ću sljedeće sezone u Serie A čuvati Ibrahimovića, <strong>Ronalda </strong>ili <strong>Lukakua</strong>, ma odmah sam se naježio. Pa to je ispunjenje mog dječačkog sna, priča nam <strong>Martin Erlić </strong>(22).</p><p>Da, hrvatski nogomet sljedeće će sezone imati novog člana u talijanskoj Serie A, reprezentativac do 21 godine Martin Erlić sa Spezijom je osigurao plasman u nogometnu elitu. <strong>Spezia </strong>je u dvije utakmice finala playoffa bila bolja pobijedila (1-0), pa izgubila (1-0) od Frosinonea, a u viši rang ušla isključivo zbog bolje pozicije na prvenstvenoj ljestvici u regularnom dijelu prvenstva.</p><p>- Baš sam umoran, feštalo se cijelu noć, zaspao sam oko 6.30 ujutro, a probudio se već oko 8. Ma nisam mogao spavati, puca me adrenalin, još sam u snovima, haha. Dobro, kasnije sam odspavao još dva sata, ali me onda tata probudio oko 10 - priča nam Martin Erlić, pa nastavlja:</p><p>- Stvarno je cijeli dan bio - ludnica. Imali smo veliku podršku navijača na putu do stadiona, u njihovim očima su se vidjele suze i ta vatra, morali smo ući u Serie A. Toliko toga se dogodilo ove godine, na početku sezone smo bili u zoni ispadanja, borili se za ostanak, a na kraju izborili plasman u viši rang. Ma čak bih rekao da smo ispunili san ljudima ovdje, većina ih je već izgubila nadu oko Serie A, Spezia je godinama ispadala u playoffu.</p><p>A slavlje nakon utakmice?</p><p>- E, bilo je pakleno. Poslije utakmice smo otvorenim autobusom išli od stadiona prema gradu, tamo su nas čekali brojni navijači. Četiri sada smo zajedno pjevali i slavili ulazak u prvu ligu, ma bilo je to za pamćenje. Baš sam ih rekao, dok je Volpi bio gazda kluba, u Speziji je bilo i po 10 Hrvata, pa nisu uspjeli ući u Serie A, a sada sam ovdje samo ja i evo uspjeli smo ispuniti snove, haha. </p><p>Još u nekim prijašnjim razgovorima s Nenadom Bjelicom često bismo čuli kako je Spezia baš nogometni grad...</p><p>- Ma potpuno, ljudi nas bodre na svakom koraku. Evo, od polufinala playoffa kada smo srušili Chievo, imali bi podršku navijača na svakom koraku, stalno su nas bodrili, ma grad je potpuno oživio. Ni sam ne znam kad će prestati ova euforija, Spezia ovo zaslužuje. Imamo mali stadion kapaciteta za 15-ak tisuća ljudi, pravi navijački, a gledatelji samo što nisu u terenu. Bit će zanimljivo ovdje igrati Serie A.</p><p>Kakva je sada vaša budućnost? Ostajete li u Speziji?</p><p>- Imam još tri godine ugovora sa Spezijom, bili bi mi drago ostati ovdje i igrati Serie A, kako ne bi? Opet, Sassuolo ima pravo otkupa mog ugovora, pa ćemo vidjeti što će se događati.</p><p>Ova sezona je dosta čudna, koliko ćete sada imati vremena za odmor?</p><p>- Već u subotu idem za Hrvatsku, imam sedam slobodnih dana koje ću iskoristiti za maksimalan odmor, a onda se 31. kolovoza moram javiti na okupljanje U-21 reprezentacije.</p><p>Vaš nogometni put izgleda prilično zanimljivo, vrlo ste rano otišli put Italije...</p><p>- Ma joj, o tome bi se dala i knjiga napisati. Kao klinac sam početo trenirati u trećeligaša Raštanima, pa nakon dvije godine otišao u Dinamo. I u Maksimiru sam se zadržao dvije godine, bio generacija s Brekalom, Morom, Sosom..., pa sam otišao u Rijeku. Tamo na početku nisam dobivao previše prostora, ali sam odjednom počeo igrati i postao reprezentativac. Brzo me zapazio skaut Parme Francesco Palmieri koji me odveo u Italiju, njemu sam zaista jako zahvalan.</p><p>Ipak, Parma je ubrzo doživjela bankrot i ispala u 4. ligu...</p><p>- Tako je, a onda je cijela omladinska škola 'preseljena' u Sassuolo gdje se zaputio i gosp. Palmieri. U Sassuolu sam dvije godine igrao za Primaveru, nekoliko puta sjedio i na klupi prve momčadi u Serie A. I tu mi je jako pomogao Šime Vrsaljko, njemu sam također jako zahvalan. Pomogao mi je da se uklopim, davao razne savjete. Znate kako on kaže, 'dragi moj si, što sad mogu', i onda vam je cijelo vrijeme na raspolaganju.</p><p>Martin Erlić je u Italiji igrao i treću ligu...</p><p>- Poslije Sassuola sam otišao u Südtirol gdje sam odigrao 35 utakmica, a onda sam prošle godine stigao na posudbu u Speziju. Nažalost, imao sam ozljedu koljena, preskočio praktički cijelu sezonu, ali sam znao koji su mi ciljevi i zašto sam stigao u Italiju. Na kraju me Spezia i otkupila, pa sam ovdje sada imao prekrasnu sezonu. Iako, na početku sam bio na klupi, a onda sam počeo igrati i krenuli su bolji rezultati.</p><p>Zanimljivo, na Transfermarktu piše da vas je Spezia otkupila od Sassuola za tisuću eura?!</p><p>- Haha, ma to su gluposti, na Transfermarktu piše sve i svašta, takve stvari ni ne pratim.</p><p>Kako su u Speziji ove sezone gledali na rezultate Nenada Bjelice i Mislava Oršića koji su s Dinamom imali vrhunsku sezonu?</p><p>- Gledajte, mene ovdje jako cijene pogotovo jer sam Hrvat, a svi kažu kako je Nenad Bjelica ovdje radio vrhunski posao. Ostavio je odličan dojam i kao trener, ali i kao osoba. Za Mislava Oršića su mi u jednoj prilici rekli kako u Speziji nije uopće igrao, da se kod njega vidio potencijal, ali da je tada imao samo 18 godina. Ali, znali bi onda reći, uh kako danas trpa u Europi - sa smiješkom je završio Erlić.</p>