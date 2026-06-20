SINE, STIGLA SAM Prekrasna ideja dobila sretan kraj: Majka senzacije SP-a došla u Ameriku!

Nevjerojatna priča o golmanu Zelenortskih Otoka, Vozinhi, dobila je svoj sretan epilog. Nakon što je svijet obišla slika 40-godišnjeg vratara koji plače jer njegova majka nije mogla doći na njegovu utakmicu života protiv Španjolske, uslijedila je diplomatska i medijska akcija koja je rezultirala njezinim dolaskom u Miami, točno na vrijeme za iduću utakmicu protiv Urugvaja. Njegova majka Ana Candida Evora sletjela je u SAD i ispunila sinovljev, ali i svoj san.

Foto: Marco Bello

Srušio Španjolce pa se slomio u suzama

Zelenortski Otoci, debitant na Svjetskom prvenstvu, šokirali su nogometni svijet odigravši 0-0 protiv moćne Španjolske. Junak utakmice bio je iskusni golman Josimar Dias, poznatiji kao Vozinha, koji je sa sedam nevjerojatnih obrana proglašen igračem utakmice. No, umjesto slavlja, nakon posljednjeg sučevog zvižduka, Vozinha se slomio. U suzama je objasnio novinarima da emocije nisu samo zbog povijesnog uspjeha.

​- Plakao sam jer sam odrastao s bakom i djedom, a oni nisu mogli biti ovdje. Preminuli su prije nekoliko godina. Ni moja majka nije mogla doći zbog problema s vizom i novca koji smo morali platiti. Nismo to uspjeli riješiti na vrijeme - rekao je potreseni vratar.

Njegova je priča u sekundi postala viralna, a suze 40-godišnjaka koji je na najvećoj pozornici ostvario životni san, ali bez najvažnije podrške, dirnule su ljude diljem svijeta.

Foto: BRETT DAVIS

Cijena sna: 15.000 dolara za vizu

Problem je ležao u američkom imigracijskom programu "Visa Bond Pilot Program", uvedenom za vrijeme administracije Donalda Trumpa. Program je od državljana pedeset zemalja, uključujući Zelenortske Otoke, zahtijevao polaganje jamčevine od 5.000, 10.000 ili čak 15.000 dolara za dobivanje turističke vize. Iako je Trumpova administracija u svibnju objavila da se taj uvjet ukida za članove momčadi i njihove najbliže obitelji, za mnoge je ta odluka stigla prekasno.

Ana Candida Evora, 59-godišnja čistačica, nije ni pokušavala pokrenuti proces, svjesna da ne može priuštiti putovanje i potencijalnu jamčevinu.

​- Voljela bih da sam mogla putovati i gledati utakmicu, ali to jednostavno nije bilo moguće - izjavila je za Reuters iz svog doma, dodavši kako je dan prije utakmice na nacionalnoj televiziji predvidjela da njezin sin neće primiti gol.

Foto: Marco Bello

Od suza do intervencije s vrha

Nakon što je Vozinhina priča eksplodirala na društvenim mrežama, reagirali su i američki političari. Vođa demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries objavio je da je kontaktirao državnog tajnika Marca Rubija.

"Nijedna majka ne bi smjela propustiti priliku vidjeti svoje dijete kako stvara povijest", poručio je Jeffries i dodao: "Kao rezultat mojih razgovora s Rubijem, sve naknade za Vozinhinu majku su ukinute u skladu sa službenom politikom. Putni aranžmani se dogovaraju kako bi se majka i sin ponovno sreli u Miamiju."

Ubrzo se oglasio i State Department, potvrdivši da je njihov tim u Praiji, glavnom gradu Zelenortskih Otoka, u kontaktu s gospođom Evorom i da joj pruža svu potrebnu pomoć. U cijeli proces uključili su se i Nogometni savez Zelenortskih Otoka, koji je pokrio troškove vize i letova, te lokalni kineski poduzetnik Lin Jie, koji je obitelji pomogao s putnim potrepštinama.

Mama je stigla u Miami

Nekoliko dana kasnije, san je postao stvarnost. Ana Candida Evora izašla je kroz dolazni terminal zračne luke u Miamiju. U ružičastoj majici i s osmijehom na licu, rukovala se s osobljem Fife koje ju je dočekalo. Iako je njezin sin bio u pet sati vožnje udaljenoj Tampi, gdje je bio smješten s reprezentacijom, kratko je poručila okupljenim novinarima:

​- Želim mu poželjeti sreću i dobru utakmicu.

Dok je svijet pratio sretan završetak ove obiteljske drame, Vozinha je postao globalni fenomen. Njegov Instagram profil je s 50 tisuća pratitelja prije utakmice sa Španjolskom narastao na nevjerojatnih 12,6 milijuna u samo tri dana. Za to je najzaslužniji popularni brazilski streamer Casimiro Miguel, poznat kao Cazé, koji je tijekom prijenosa utakmice pozvao svojih 31 milijun pretplatnika na YouTubeu da zaprate herojskog golmana. Vozinha sada ima više pratitelja od NBA zvijezde Victora Wembanyame i NFL quarterbacka Patricka Mahomesa zajedno.

*uz korištenje AI-a