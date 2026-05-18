Obavijesti

Sport

Komentari 0
LEGENDARNI VESLAČ

Sinković o Pavleku: Jako ružno, sport je u negativnom svjetlu!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Sinković o Pavleku: Jako ružno, sport je u negativnom svjetlu!
4
Zagreb: Valent Sinković otrčao svoj drugi polumaraton | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Valent Sinković najavio je dolazak na Čilićev humanitarni turnir 'Gem, Set Hrvatska', a na konferenciji za javnost komentirao je i aferu koja je potresla hrvatski sport

Admiral

Posljednja dva mjeseca čitamo samo o dotičnom gospodinu, trebali bi se više isticati primjeri poput Marina Čilića, poručio je legendarni hrvatski veslač Valent Sinković na konferenciji za javnost povodom humanitarnog teniskog turnira Gem Set Hrvatska, koji će se u organizaciji zaklade legendarnog hrvatskog tenisača održati 12. srpnja u Karlovcu. 

POGLEDAJTE:

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu
29
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sinković je bio dobro raspoložen na konferenciji, ali dotaknuo se i važne teme za hrvatski sport i pravosuđe. Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek optužen je za izvlačenje velikog novca, a svoje mišljenje o tome dao je trostruki olimpijski prvak.

- Jako je ružan osjećaj kad pročitate što se sve dogodilo. Na hrvatski je sport bačeno jako negativno svjetlo. Volim pozitivno gledati na sve, pa i na ovaj primjer. Možda će se sad neke stvari drugačije raditi, možda će sportski sustav drugačije funkcionirati, s više kontrole. Nadam se da će stvari otići na bolje i da će biti više povjerenja u sportski sustav, a samim time i u ljude u sportu – poručio je Sinković, koji se veseli Čilićevu turniru.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu
Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nikad se nije teško odazvati na Marinov poziv. A i veliko je zadovoljstvo biti na njegovim humanitarnim događajima te družit se s drugim hrvatskim sportašima.

Sama manifestacija poklapa se s finalom Wimbledona (12. srpnja), što je dovelo do šaljivog komentara da bi i sam Čilić, kao organizator, mogao izostati s vlastitog događaja.

- Nadam se da ove godine Marina nećemo vidjeti na turniru, već da ćemo svi gledati veliki ekran i finale Wimbledona - poručio je Sinković, koji se veseli turniru.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu
Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

​- Što god da radim, ne volim gubiti. Marin se smije, ali u Zadru sam došao dan ranije i na 30 stupnjeva sam vježbao satima. Malo reket, malo udarac, a na kraju nisam osvojio turnir. Ove godine ću morati bar četiri-pet sati igrati dan prije. To je taktika - kroz smijeh je poručio Sinković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!
ŠOKANTNE SCENE

VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Oproštaj Vahida Halilhodžića pretvorio se u kaos! Navijači prekinuli utakmicu, Vaha u suzama pokušao smiriti situaciju, no sve je otišlo u nepovrat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026