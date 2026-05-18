Sinković o Pavleku: Jako ružno, sport je u negativnom svjetlu!

Posljednja dva mjeseca čitamo samo o dotičnom gospodinu, trebali bi se više isticati primjeri poput Marina Čilića, poručio je legendarni hrvatski veslač Valent Sinković na konferenciji za javnost povodom humanitarnog teniskog turnira Gem Set Hrvatska, koji će se u organizaciji zaklade legendarnog hrvatskog tenisača održati 12. srpnja u Karlovcu.

Sinković je bio dobro raspoložen na konferenciji, ali dotaknuo se i važne teme za hrvatski sport i pravosuđe. Bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek optužen je za izvlačenje velikog novca, a svoje mišljenje o tome dao je trostruki olimpijski prvak.

- Jako je ružan osjećaj kad pročitate što se sve dogodilo. Na hrvatski je sport bačeno jako negativno svjetlo. Volim pozitivno gledati na sve, pa i na ovaj primjer. Možda će se sad neke stvari drugačije raditi, možda će sportski sustav drugačije funkcionirati, s više kontrole. Nadam se da će stvari otići na bolje i da će biti više povjerenja u sportski sustav, a samim time i u ljude u sportu – poručio je Sinković, koji se veseli Čilićevu turniru.

Zagreb: Gem Set Hrvatska_Zaklada Marin Čilić predstavili predstojeći događaj u Karlovcu | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nikad se nije teško odazvati na Marinov poziv. A i veliko je zadovoljstvo biti na njegovim humanitarnim događajima te družit se s drugim hrvatskim sportašima.

Sama manifestacija poklapa se s finalom Wimbledona (12. srpnja), što je dovelo do šaljivog komentara da bi i sam Čilić, kao organizator, mogao izostati s vlastitog događaja.

- Nadam se da ove godine Marina nećemo vidjeti na turniru, već da ćemo svi gledati veliki ekran i finale Wimbledona - poručio je Sinković, koji se veseli turniru.

​- Što god da radim, ne volim gubiti. Marin se smije, ali u Zadru sam došao dan ranije i na 30 stupnjeva sam vježbao satima. Malo reket, malo udarac, a na kraju nisam osvojio turnir. Ove godine ću morati bar četiri-pet sati igrati dan prije. To je taktika - kroz smijeh je poručio Sinković.