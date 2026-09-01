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Foto: privatna arhiva
PRIČA IZ LONDONA PLUS+

Sinković za 24sata: Nije mi bilo ugodno gledati početak meča, ali kum mi je sad svjetski prvak

Piše Hrvoje Tironi,

Uh koliko smo skakali, vikali, navijali..., stvarno je bio užitak svjedočiti ovom uspjehu. A onda je palo i poneko pivo, moralo je za kuma, kaže nam Valent Sinković čiji je vjenčani kum Filip Hrgović

Uh, to je bila baš prava ludnica. Nevjerojatna večer, nešto što ću sigurno pamtiti do kraja života. Pa kum mi je postao svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, čudesno, priča nam iz Londona Valent Sinković (38).

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