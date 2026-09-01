PRIČA IZ LONDONA PLUS+

Sinković za 24sata: Nije mi bilo ugodno gledati početak meča, ali kum mi je sad svjetski prvak

Piše Hrvoje Tironi,

Uh koliko smo skakali, vikali, navijali..., stvarno je bio užitak svjedočiti ovom uspjehu. A onda je palo i poneko pivo, moralo je za kuma, kaže nam Valent Sinković čiji je vjenčani kum Filip Hrgović