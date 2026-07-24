Sinner i Đoković otkazali nastup na ATP turniru u Montrealu

Trenutačno prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner otkazao je nastup na ovogodišnjem ATP "masters 1000" turniru u Montrealu koji će se igrati od 2. do 13. kolovoza, a uz njega nastup je otkazao je 39-godišnji srpski veteran Novak Đoković.

Pobjednik nedavno završenog Wimbledona Sinner i ​24-rostruki osvajač "grand slam" naslova Đoković, kojega je Sinner svladao u polufinalu Wimbledona, tako su se pridružili Španjolcu Carlosu Alcarazu kao najzvučnija imena koja će propustiti ovaj veliki pripremni turnir pred zadnji "grand slam" sezone US Open.

Foto: Andrew Couldridge

Odustajanjem Sinnera status prvog nositelja u Montrealu trebao bi imati Nijemac Alexander Zverev, trenutačno drugi igrač svijeta i pobjednik ovogodišnjeg Roland Garrosa te finalist Wimbledona, dok bi drugi nositelj trebao biti domaći favorit Felix Auger-Aliassime.