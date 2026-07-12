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FINALE WIMBLEDONA

Sinner ili Zverev? Borba za najveći trofej i 4,2 mil. eura

Piše Zdravko Barišić,
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Sinner ili Zverev? Borba za najveći trofej i 4,2 mil. eura
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO
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Talijanski tenisač prošle godine je u teniskom blockbusteru pobijedio Carlosa Alcaraza, no Španjolca ove godine nema zbog ozljede, a njegovo mjesto u finalu zauzeo je Zverev. Može li pomrsiti planove Sinneru?

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Na besprijekorno pokošenu travu Wimbledona, koju su Englezi uzgajali i pedantno se brinuli o njoj posljednjih godinu dana, kako bi sve bilo savršeno za najprestižniji teniski turnir na svijetu, 128 tenisača došlo je s ciljem da podigne ovaj veličanstveni trofej i zapišu svoje ime na teniskome Mount Everestu.

Nakon dva tjedna velike bitke, kao i 200.000 pojedenih porcija jagoda s vrhnjem kasnije, dvojica su stigla pred vrata raja, a u čijim rukama će završiti "teniski Sveti gral", doznat ćemo danas od 17 sati (SportKlub 1), kad će Jannik Sinner (24) i Alexander Zverev (29), prvi i treći tenisač svijeta, ukrstiti rekete na Centralnom terenu.

Wimbledon 2026 - Day Twelve - All England Lawn Tennis and Croquet Club
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Mnogi su, kao i prošle godine, očekivali novi teniski blockbuster između Sinnera i Carlosa Alcaraza, no ozljeda je španjolskog genijalca udaljila i s Roland Garrosa i Wimbledona pa je Zverev ugrabio njegovo mjesto. Ulaznice za finale na crnom tržištu su dosegle cijenu i do 20.000 eura

Sinner je u polufinalu deveti put pobijedio svog Novaka Đokovića (6-4, 6-4, 6-4) i izborio finale gdje će loviti jubilarni 30. naslov u karijeri i peti na Grand Slam turnirima. Zverev je, s druge strane, u polufinalu izbacio britansku nadu, 114. tenisača svijeta Arthura Feryja (7-6, 6-2, 6-4).

Wimbledon
Foto: Toby Melville/REUTERS

Nijemac igra tenis života, u svibnju je osvojio Roland Garros, što mu je prvi Grand Slam naslov, a danas se nada 25. tituli. Zverev i Sinner sučelit će se 15. put, a talijanski tenisač, koji brani naslov na Wimbledonu, slavio je čak deset puta. Pobjedniku će, uz prestižni trofej, pripasti i 4,2 milijuna eura.

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