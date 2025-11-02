Sinner osvojio Masters u Parizu i vratio se na vrh ATP ljestvice!

Talijanski tenisač Jannik Sinner po prvi put u karijeri osvojio je dvoranski ATP Masters 1000 turnir u Parizu i time se vratio na vrh ATP ljestvice, a u nedjeljnom finalu odigranom u Areni La Defense svladao je Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 6-4, 7-6 (4) za jedan sat i 52 minute.

Sinner će ostati upamćen kao prvi pobjednik pariškog Mastersa po preseljenju iz legendarne dvorane u Bercyju, a ovo mu je peti naslov u karijeri na najvišoj razini natjecanja na ATP Touru, nakon što je prošle sezone slavio u Miamiju, Cincinnatiju i Šangaju, a 2023. u Torontu.

Talijan je u 32. finalu u karijeri došao je do 23. trofeja, petog u ovoj sezoni, a ima i aktivan niz od 26 pobjeda u mečevima odigranim na dvoranskim turnirima.

Auger-Aliassime je po 20. put igrao finale na ATP Touru, a ostao je na osam naslova. Ovo mu je bilo drugo finale na Masters 1000 turnirima. Prošle godine je poražen u finalu madridskog Mastersa od Rusa Andreja Rubljova.

Kanađanin je ulaskom u pariško finale postao osmim sudionikom završnog turnira osmorice najboljih u ovoj godini, ATP Finala u Torinu (9. - 16. studenoga), gdje će Sinner pred domaćim navijačima pokušati učiniti ono što je okarakterizirao "nemogućom misijom" uoči pariškog Mastersa - prestići Carlosa Alcaraza u utrci za prvo mjesto na kraju sezone.

Sinner će za dva tjedna ostati bez 1500 bodova, koliko ih je osvojio prošlogodišnjim osvajanjem naslova bez poraza (5-0) na ATP Finalu, dok će Alcaraz u Torinu "braniti" samo 200 bodova. Španjolac će, dakle, i dalje držati rasplet utrke u svojim rukama, jer mu plasman u polufinale bez poraza u grupnoj fazi osigurava "broj 1" na kraju ove godine, baš kao i plasman u finale.