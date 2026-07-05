Sinner slavio 11. put zaredom na Wimbledonu, ide u četvrtfinale

Prvi tenisač svijeta i branitelj naslova u Wimbledonu, Talijan Jannik Sinner plasirao se u četvrtfinale ovogodišnjeg izdanja trećeg grand slama sezone. Sinner je u 4. kolu sa 6-3, 7-6 (0), 6-3 svladao japanskog kvalifikanta Shintara Mochizukija.

U četvrtfinalu će Sinner igrati protiv 36-godišnjeg Nijemca Jan-Lennarda Struffa koji je prvi prolazak među najboljih osam na nekom grand slamu izborio nakon što mu je Poljak Hubert Hurkacz zbog ozljede predao dvoboj u petom setu. Prva dva seta dobio je Hurkacz sa 6-3, 7-6 (5), samo da bi Struff uzvratio sa 7-6 (2), 7-5, ali pred kraj četvrtog seta Hurkacz je osjetio bolove zbog kojih praktički više nije mogao servirati. Kod 4-2 za Struffa u petom setu Hurkacz je predao.

Foto: MARKO DJURICA/REUTERS

Drugi četvrfinalni par čine sedmerostruki pobjednik Wimbledona, 39-godišnji srpski tenisač Novak Đoković i treći nositelj Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Đoković je u dvoboju 4. kola nadigrao Romana Safjulina sa 7-6 (6), 6-3, 3-6, 6-3, dok je Auger-Aliassime nakon gotovo četiri i pol sata nadigrao Španjolca Alejandra Davidovicha sa 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2), 6-1.

Kod tenisačica se Japanka Naomi Osaka po prvi put u karijeri plasirala u četvrtfinale Wimbledona 6-2, 7-6 (2) pobjedom protiv trenutačno prve igračice svijeta Arine Sabalenke. Osaka je sjajno servirala tijekom čitavog dvoboja te je izgledala kao bolja igračica na terenu od samog početka. Sljedeća suparnica Osaki bit će Čehinja Karolina Muchova koja je svladala sunarodnjakinju i pobjednicu u All England Clubu prije dvije godine Barboru Krejčikovu sa 7-5, 5-7, 6-3.

Ranije u nedjelju je Amerikanka Jessica Pegula u susretu 4. kola nadigrala 18-godišnju sunarodnjakinju Ivu Jović sa 4-6, 6-3, 6-1. Pegula će u četvrtfinalu igrati protiv bolje iz ogleda još jedne Amerikanke Coco Gauff i Švicarke Belinde Benčič.