PROPUŠTA EUROPSKO PRVENSTVO PLUS+

Šipić: Vjerovao sam da ću biti zdrav do Eura. I da mogu igrati, bojao bih se da nešto ne pukne

Šipić: Vjerovao sam da ću biti zdrav do Eura. I da mogu igrati, bojao bih se da nešto ne pukne
Zagreb: Kvalifikacije za EHF EURO 2026., skupina 5, Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Imao sam već dulju stanku od ove kad sam zbog ramena bio izvan rukometa šest mjeseci, ali ovo mi je psihički teže, kaže nam prvi pivot hrvatske rukometne reprezentacije

Od najmanjeg upitnika Marin Šipić (29) postao je najveći upitnik za Europsko rukometno prvenstvo. I kako stvari stoje, u Švedskoj za dva tjedna neće igrati. Šteta, velika šteta, jer Zvonimira Srnu, Tina Lučina i Luku Lovru Klaricu nekako smo skrpali do početka udarnog dijela priprema u petak, na čijem popisu nema našeg Malog Mede, kod kojeg problem s koljenom ne nestaje, nažalost.

