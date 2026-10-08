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OD AUSTRIJANACA

Sisak izgubio u Alpskoj ligi

Piše HINA,
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Sisak izgubio u Alpskoj ligi
Sisak: Sedma utakmica polufinala Alpske hokej lige KHL Sisak - HC Merano 2:3 | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Hokejaši sa Zibela iduću utakmicu igraju u svojoj Ledenoj dvorani protiv talijanskog Asiaga, trenutno vodeće momčadi Alpske lige

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KHL Sisak izgubio je u četvrtak u gostima od austrijskog Kitzbuhela rezultatom 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) u petom kolu Alpske hokejaške lige. Poveli su domaći golom Bernharda Poscha u 11. minuti da bi sedam minuta kasnije izjednačio Tjaš Lesničar na dodavanje Karla Marinkovića i Nejca Brusa.

S 1-1 se otišlo na prvu stanku. 

U drugoj trećini Kitzbuhel zabija jednom, dok Sisak ne uspijeva naći put do mreže domaćeg vratara. Strijelac za austrijsku momčad i vodstvo od 2-1 bio je Paul Lukas Engelhart.

Klub iz poznatog skijališta u trećem periodu odlazi na dva razlike. Situaciju s igračem više iskoristio je Clemens Krainz u 54. minuti. 

Sisak smanjuje na 3-2 pogotkom Vite Idžana minutu i pol prije kraja utakmice, no bilo je kasno za potpuni povratak. Tri boda ostaju kod domaćina.

Hokejaši sa Zibela iduću utakmicu igraju u svojoj Ledenoj dvorani protiv talijanskog Asiaga, trenutno vodeće momčadi Alpske lige.

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