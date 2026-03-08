Obavijesti

Sport

Komentari 0
ALPSKA HOKEJAŠKA LIGA

Sisak je spreman za spektakl! Evo kad hokejaši nastupaju

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Sisak je spreman za spektakl! Evo kad hokejaši nastupaju
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sisak piše povijest i prvi put je u doigravanju Alpske lige. Siščani će u utorak igrati protiv Cortine s prednosti domaćeg leda. To je prvi četvrtfinalni susret doigravanja spomenute lige, a igra se na četiri pobjede

Admiral

Hokejaši Siska u utorak započinju nastup u doigravanju Alpske hokejaške lige, što je povijesni uspjeh u dugoj tradiciji kluba sa Zibela. U četvrtfinalnoj seriji, koja se igra na četiri pobjede, protivnik će im biti talijanska momčad Cortina, a Siščani će imati prednost domaćeg leda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sisak prvak Hrvatske u hokeju na ledu VIDEO
HK Sisak | Video: Thea Tesko/24sata

Sisak je regularni dio sezone završio na trećem mjestu ljestvice. Takav plasman donio im je automatski ulazak u doigravanje, budući da je prvih pet momčadi osiguralo playoff bez dodatnih kvalifikacija.

Te su momčadi potom nastupile u master rundi, završnoj fazi u kojoj su međusobno igrale za što bolju startnu poziciju u doigravanju, dok su se ostale momčadi kroz dodatnu rundu borile za preostala mjesta u playoffu. U master rundi Siščani su završili na četvrtoj poziciji, čime su izborili mjesto među osam najboljih momčadi lige i plasman u četvrtfinale.

Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sustav doigravanja u Alpskoj ligi specifičan je po tome što momčadi biraju protivnike prema plasmanu nakon master runde. Prvoplasirana momčad bira prva, zatim drugoplasirana, pa trećeplasirana, dok četvrtoplasirana dobiva preostalog suparnika. Tako je Sisak za protivnika dobio Cortinu.

Serija se igra na četiri pobjede, a Sisak zahvaljujući boljem plasmanu ima prednost domaćeg terena, što znači da bi se eventualna odlučujuća sedma utakmica igrala u Ledenoj dvorani Zibel. Prve dvije domaće utakmice serije Sisak će odigrati u utorak i subotu s početkom u 19:30 sati.

Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Ovosezonski međusobni dvoboji nagovještavaju vrlo izjednačenu seriju. Sisak i Cortina ove su sezone igrali tri puta, a svaka utakmica bila je neizvjesna i odlučena s minimalnom razlikom. Sisak je u siječnju slavio 6-5, dok je Cortina u prethodna dva susreta bila uspješnija s 3-2, oba puta nakon produžetka. Za Sisak će ovo biti prvi nastup u doigravanju Alpske hokejaške lige u kojoj, osim hrvatskog prvaka igraju klubovi iz Italije, Austrije i Slovenije.

U svojoj debitantskoj sezoni prošle godine Siščani su nastupili u kvalifikacijama za playoff, no tada su zaustavljeni od talijanskog Merana, koji je bio uspješniji u borbi za mjesto među osam najboljih.

Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Ova sezona već se smatra povijesnom za sisački klub, koji je u svom drugom nastupu u međunarodnoj ligi stigao do prvog plasmana u playoff. U klubu očekuju i veliku podršku navijača, a najavljeno je kako će tijekom subotnjih domaćih utakmica u doigravanju biti organizirane i fan zone za navijače.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Zbog ove glumice Dončića je ostavila zaručnica? Zapratio je
AMERIKANCI TVRDE

Zbog ove glumice Dončića je ostavila zaručnica? Zapratio je

Drama u životu Luke Dončića! Njegova zaručnica Anamaria Goltes obrisala sve zajedničke slike s Instagrama, potaknuvši glasine o prekidu. Među spekulacijama je i veza s glumicom Madelyn Cline, no sve je zasad obavijeno tajnom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026